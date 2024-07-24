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Greg_Novo
Создатели Helldivers 2 выпустят 6 августа самое крупное обновление для игры
В обновлении повышена сложность, добавлены более разнообразные миссии и расширены возможности для игры

В августе Helldivers 2 получит самое масштабное обновление за всю историю. Обновление называется Escalation of Freedom и выйдет 6 августа. В обновлении повышена сложность, добавлены более разнообразные миссии и расширены возможности для игры. Менеджер социальных сетей и сообщества разработчиков Arrowhead Кэтрин Баскин поделилась подробностями об обновлении в PlayStation Blog.

В обновлении добавлены новые типы врагов и внесены улучшения, предотвращающие выбывание игроков из матчей. В соответствии с названием обновления, «Боевой рейтинг 10» будет представлен как новый, более трудный уровень сложности. Баскин написала в своём блоге: «Super Helldiver — это самый сложный и беспощадный уровень сложности, который мы когда-либо создавали, и мы надеемся, что он предоставит игрокам тот насыщенный опыт, который они хотят получить на поле боя». Она добавила: «Вместе с трудными испытаниями приходят и отличные награды».

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Также будут добавлены новые цели миссий и более крупные вражеские аванпосты, а также новые награды за супер-отбор образцов. Цели миссий будут доступны на разных уровнях сложности, а не только на 10-м. Далее появятся новые враги, в том числе Цепеш из оригинального Helldivers с его массивными щупальцами и Spore Charger, который похож на обычного Charger, но покрыт туманом, а также обновлённая версия Brood Commander: Terminid Alpha.

Болотистые местности также претерпят изменения, в них появятся клубящийся туман, затемнённые деревья и жуткая атмосфера. В последнем обновлении разработчик представил новую систему, которая позволяет игрокам, которые были исключены из сеанса, появляться в новом сеансе в качестве ведущего, при этом вся их добыча с предыдущего сеанса остаётся нетронутой.

Игроки, участвовавшие в предыдущей сессии, получат сообщение об изменении в виджете чата. Как отметил Баскин, «с этими изменениями у всех игроков будет возможность покинуть игру со всей добычей, которую они собрали во время миссии, гарантируя, что ни один helldiver не останется в проигрыше. Мы стремимся вносить улучшения, которые улучшат впечатления игроков и будут способствовать здоровому совместному игровому процессу».

Кроме того, будут внесены существенные улучшения в социальное меню, чтобы игрокам было проще играть со своими друзьями.

Helldivers 2 стала самой продаваемой игрой для PlayStation за всё время, с момента её выхода на PC и PlayStation 5 было продано более 12 миллионов копий. Об этом говорилось в финансовых отчётах Sony за май, и это подтверждает комментарии генерального директора Arrowhead Шамса Джоржани. Он сказал, что в Helldivers 2 не будет сюжетного режима.

#helldivers 2 #playstation blog
Источник: eurogamer.net
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