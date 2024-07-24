Согласно заявлению Microsoft, подписчики Game Pass получат доступ к новой версии игры. Она включает в себя одиночную кампанию, многопользовательский режим и режим зомби с открытым миром.

На фоне слухов о том, что Microsoft, возможно, готовит новую Call of Duty для предстоящего выпуска на Xbox Game Pass, компания подтвердила, что игра Call of Duty: Modern Warfare III, выпущенная в прошлом году, станет доступна в сервисе подписки 24 июля. Согласно заявлению Microsoft, подписчики Game Pass получат доступ к новой версии игры. Она включает в себя одиночную кампанию, многопользовательский режим и режим зомби с открытым миром. Это вторая игра от Activision Blizzard, присоединившаяся к Game Pass с тех пор, как Microsoft приобрела компанию в прошлом году. Diablo IV также была выпущена на сервисе в марте.

Конечно, это не единственная игра Activision, анонсированная для Game Pass в этом году. Предстоящая Call of Duty: Black Ops VI будет доступна подписчикам в день запуска, 24 октября.

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Начиная с 12 сентября, самый низкий уровень Game Pass, который теперь называется Xbox Game Pass Standard, больше не будет предоставлять доступ к «играм первого дня». Это преимущество будет доступно только подписчикам Ultimate на консоли.

Предстоящий релиз Modern Warfare 3 на Game Pass, вероятно, приурочен к привлечению большего количества новых подписчиков в преддверии сентябрьского повышения цен, в надежде, что эти новые подписчики останутся подписанными и после повышения цен.