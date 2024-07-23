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На прошлой неделе Microsoft объявила, что выпустит ограниченную серию контроллеров с изображением желанной части тела Дэдпула. Однако, если красный спандекс вам не по душе, то есть и другой супергерой - беспроводной контроллер Xbox в желтом цвете, выполненный в стиле Росомахи.

Оба контроллера были созданы в связи с предстоящим фильмом Marvel "Дэдпул и Росомаха", который выйдет на экраны кинотеатров по всему миру в конце этого месяца. В дополнение к выходу фильма в социальных сетях в настоящее время проводится глобальный конкурс, в котором участникам предлагается получить свою долю этих эксклюзивных контроллеров.

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С полным набором правил конкурса можно ознакомиться на веб-сайте Microsoft. Суть конкурса заключается в том, чтобы подписаться на официальную учетную запись Xbox и поделиться одним из выбранных рекламных постов с хэштегом #XboxCheekyControllersWeepstakes до 11 августа.

К сожалению, Microsoft была довольно скупа на призы, и только один победитель по окончании конкурса получит пластиковые фигурки Дэдпула и Росомахи. С другой стороны, победитель также получит консоль Xbox Series X, вдохновленную фильмом, а также эксклюзивную подставку для демонстрации.

Однако предварительные отчеты от одного из получателей контроллера на тему Дэдпула свидетельствуют о том, что изображение, как и настоящая задняя панель, удерживается с помощью магнитов и может отсоединяться во время активной игры.