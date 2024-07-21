Павел Саксо, старший разработчик CD Projekt Red, который внес значительный вклад в создание Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt, утверждает, что обе игры по-прежнему содержат загадки, которые игрокам предстоит разгадать

Павел Саксо, старший разработчик CD Projekt Red, который внес значительный вклад в создание Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt, утверждает, что обе игры по-прежнему содержат загадки, которые игрокам предстоит разгадать. Несмотря на то, что Cyberpunk 2077 доступна уже более четырех лет, а The Witcher 3 - почти десять лет, Саксо по-прежнему с удовольствием наблюдает за игроками, пытающимися раскрыть все скрытые аспекты игр.

Саксо, видная фигура в игровой индустрии, добился заметных успехов в качестве ведущего дизайнера квестов для игры The Witcher 3, получившей признание критиков. Он также был директором квестов в Cyberpunk 2077, внеся значительный вклад в разработку масштабного дополнения Phantom Liberty.

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В интервью Game Rant Саксо объяснил, что эмпатия является основой дизайна квестов в CD Projekt Red. Разработчики стремятся создать захватывающий опыт, который позволит игрокам со временем находить скрытые сокровища. В беседе с подкастом Flow Games Саксо выразил уверенность в том, что обе игры все еще хранят нераскрытые секреты, несмотря на их возраст. Он намекнул, что его команда из CD Projekt Red, возможно, хорошо спрятали эти сюрпризы, поскольку поклонники "Ведьмака 3" продолжают находить пасхалки даже спустя семь лет после его выхода.

Недавно Саксо выразил удовлетворение тем, что стал свидетелем того, как пользователи Reddit наконец-то расшифровали личности двух человек, сидящих на балке в районе Черного рынка Phantom Liberty, правильно идентифицировав их как дань уважения известной фотографии, на которой рабочие отдыхают на строительной площадке для Chrysler Building в Нью-Йорке.

Хотя Саксо воздержался от подробного описания множества секретов, которые игроки раскрыли с течением времени, он все же упомянул печально известную игру Cyberpunk 2077 FF:06:B5 enigma по названию. Это скрытое сообщение, первоначально обнародованное после выхода обновления игры версии 2.0, содержит зашифрованный шестнадцатеричный код, QR-код и изображения из серии "Ведьмак", образуя сложную головоломку, которая продолжает вызывать дискуссии среди фанатов о ее значении.

Загадка настолько сложна, что Саксо считает маловероятным, что один игрок сможет разгадать ее самостоятельно. Тем не менее, он получает огромное удовольствие, просматривая списки предположений фанатов о ее значении.

Саксо поручает своей команде наблюдать за стримерами, играющими в игру, поскольку это помогает разработчикам лучше понять мышление игроков и лучше подготовить их к руководству игровым процессом. Например, он привел решения в Phantom Liberty, над которыми различные стримеры мучились в течение длительного времени, в качестве примера успешного решения дилемм. Он подчеркнул важность понимания игрового сообщества, поскольку это также помогает разработчикам понять, как игроки обычно взаимодействуют с игрой и где можно скрыть пасхалки, на раскрытие которых сообществу могут потребоваться годы совместной работы.