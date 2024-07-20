Премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» приближается, и поклонники в ожидании новых сюрпризов. Слухи говорят о возвращении одного из главных актеров в фильме.

Премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» приближается, и поклонники в ожидании новых сюрпризов. Слухи говорят о возвращении одного из главных актеров в фильме.

Deadline сообщает, что сэр Патрик Стюарт вновь исполнит свою культовую роль профессора Чарльза Ксавьера. Его участие в комикс-адаптации «Варвар» вместе с Сэмом Клафином и краткое упоминание его возвращения в роли профессора Икс в «Дэдпуле и Росомахе» было удалено, вероятно, чтобы избежать спойлеров.

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Профессор Икс - один из самых популярных персонажей Marvel. Поклонники были взволнованы слухами о его возвращении, хотя и не знали, кто из актеров сможет повторить эту роль. Возвращение сэра Патрика Стюарта только усилило ожидание предстоящего фильма о Дэдпуле и Росомахе.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» завоевал репутацию благодаря обилию камео, превратив спекуляции в захватывающую игру в угадайку для фанатов. В фильме уже подтверждено появление самых разных персонажей Marvel, включая Ванессу Карлайл, Электру, Колосса, Негасоник Тинейдж Вархед, Юкио, Слепого Эла и Допиндера. Среди подтвержденного актерского состава продолжают ходить слухи о дополнительных эпизодических ролях, которые пока не были официально объявлены.