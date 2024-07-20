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Greg_Novo
Rockstar планировала выпустить The Warriors для портативной консоли GBA, но проект был отменён
Согласно недавнему сообщению сайта о ретро-играх Time Extension, Rockstar была очень близка к тому, чтобы выпустить эту игру в 2005 году

Rockstar известна своими играми серии Grand Theft Auto, но студия также разрабатывала и другие проекты. Один из них — игра The Warriors для портативной консоли GBA. Согласно недавнему сообщению сайта о ретро-играх Time Extension, Rockstar была очень близка к тому, чтобы выпустить эту игру в 2005 году.

Анонимному бывшему сотруднику Rockstar Games приписывается информация о том, что игра была практически готова, когда её отменили в 2005 году. В ней использовались технологии из GBA-порта Max Payne от Rockstar Leeds, включая игровой движок. Также сообщается, что существует как минимум одна копия игры, но она ещё не вышла из-за возможных юридических проблем.

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По словам источника, в The Warriors была возможность совместной игры для четырёх игроков через соединительный кабель консоли, и в неё было «весело играть». Однако игра так и не увидела свет, потому что PSP набирала обороты, а Rockstar была решительно на стороне Sony в войне платформ. Сотрудник также ссылается на явную нелюбовь Nintendo к продвижению игр с рейтингом M как на фактор, повлиявший на решение. Rockstar разработала ряд оригинальных игр GTA для PSP, включая Liberty City Stories, а также создала Chinatown Wars для DS.

Позже в статье источник сообщает, что Rockstar Leeds собиралась работать над портом классической PS2-игры Bully для Nintendo DS до того, как он был отменён по аналогичным причинам. Однако Time Extension отмечает, что не смогла полностью подтвердить это последнее утверждение. Несколько лет назад мы узнали о том, что Rockstar отложила планы по созданию Bully 2, в которой карта должна была быть в три раза больше, чем в оригинальной игре.

#grand theft auto #nintendo ds #the warriors
Источник: gamespot.com
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