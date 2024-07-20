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Greg_Novo
Marvel Studios за неделю до премьеры выпустила финальный трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха»
Он получился более серьёзным и мрачным, в нём рассказывается о том, почему Дэдпул (Райан Рейнольдс) решил объединиться с Росомахой (Хью Джекман).

В сети появился финальный трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха». Возможно, это лучший трейлер. Он получился более серьёзным и мрачным, в нём рассказывается о том, почему Дэдпул (Райан Рейнольдс) решил объединиться с Росомахой (Хью Джекман).

Фильм «Дэдпул и Росомаха» выходит на экраны 26 июля. Действие фильма происходит спустя шесть лет после событий «Дэдпул 2», когда наёмник Уэйд Уилсон оставил жизнь Дэдпула позади. Однако его втягивают в новую миссию, и, благодаря участию Управления по изменению времени и Росомахи, фильм связывает Дэдпула с кинематографической вселенной Marvel и фильмами 20th Century Fox о Людях Икс.

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Помимо Рейнольдса и Джекмана, в «Дэдпуле и Росомахе» снимается Эмма Коррин в роли злодейки Кассандры Нова, персонажа, вдохновлённого Вилли Вонкой. В фильм также возвращаются Морена Баккарин, Роб Дилейни, Каран Сони и другие актёры, снимавшиеся в предыдущих фильмах. Режиссёром выступает Шон Леви.

В фильме будет много камео знаменитостей, но "свифтоманам" не повезло, так как Тейлор Свифт в фильме не будет. Также стал известен треклист фильма, в который вошла эклектичная смесь мелодий. Также появился новый клип Stray Kids «Chk Chk Book», в котором снялись Рейнольдс и Хью Джекман.


#marvel #дэдпул и росомаха #20th century fox
Источник: gamespot.com
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