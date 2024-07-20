На них изображён Джек Блэк в роли Стива, главного героя игры. Кадры были опубликованы на веб-форуме 4chan, но позже удалены из-за претензий на авторские права.

В сети появились первые кадры из предстоящего фильма по Minecraft, созданного при поддержке Warner Bros. На них изображён Джек Блэк в роли Стива, главного героя игры. Кадры были опубликованы на веб-форуме 4chan, но позже удалены из-за претензий на авторские права. На кадрах Джек Блэк изображён в фирменной синей рубашке и джинсах Стива, а в руках держит блочную кирку. Также на кадрах можно увидеть похожих на персонажей игры Крипера, пчелу и розовую овцу.

Кадры сопровождаются текстом, в котором указано, что они взяты из документа «Руководство по упаковке», составленного Mojang. Этот документ предназначен для потенциальных маркетинговых партнёров и содержит краткое описание сюжета фильма.

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Согласно тексту, Стив, которого играет Джек Блэк, будет захвачен злой сущностью по имени Малгоша. Спасать его будут «четыре новых посетителя» мира Minecraft. Mojang и Warner Bros. до сих пор держали свой кинопроект в секрете. Однако американские кинопрокатчики сообщили о кастинге Джека Блэка ещё в январе. Тогда актёр подтвердил эту информацию, опубликовав в социальных сетях пост, на котором он читает руководство по Minecraft.

Ранее сообщалось, что в фильме примет участие звезда «Аквамена» Джейсон Момоа. Утечка кадров произошла через несколько дней после того, как Джек Блэк оказался в центре внимания из-за комментария своего товарища по группе Tenacious D Кайла Гасса по поводу покушения на бывшего президента Трампа. После этого группа отменила мировое турне. Фанаты и общественность раскритиковали Джека Блэка за его отношение к ситуации. На данный момент Tenacious D вряд ли отправятся в новое турне до предстоящих выборов в США на фоне всё более напряжённой политической обстановки в стране.

Eurogamer обратился к Warner Bros за комментариями.