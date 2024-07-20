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Greg_Novo
FTC обвиняет Microsoft в ухудшении качества Xbox Game Pass
Федеральная торговая комиссия США осуждает изменения в Xbox Game Pass

Федеральная торговая комиссия США (FTC) выразила обеспокоенность изменениями в тарифных планах Xbox Game Pass, назвав их «ухудшением качества продукта». В заявлении, поданном в Девятый окружной апелляционный суд США, FTC указала на то, что Microsoft удалила из своего нового сервиса самые ценные игры, что привело к повышению цен для существующих пользователей.

Эти изменения произошли в преддверии октябрьского запуска игры Call of Duty: Black Ops 6, в связи с чем будет удалён релиз первого дня для обновлённого базового уровня. FTC считает, что такие действия Microsoft наносят ущерб потребителям и противоречат обещаниям компании сделать Call of Duty доступной в Microsoft Game Pass в день её выхода на консоли без повышения цен на услугу.

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Кроме того, FTC выразила недовольство сокращением инвестиций Microsoft в производство и качество продукции за счёт увольнения сотрудников. По мнению комиссии, это признаки того, что Microsoft осуществляет рыночную власть после слияния.

Ранее в этом году FTC заявила, что предстоящее увольнение почти двух тысяч человек из Xbox и Activision Blizzard противоречит тому, о чем компания говорила в суде в прошлом году в отношении того, что Activision останется структурно независимой.

Представитель Microsoft заявил, что FTC намеренно игнорирует тот факт, что сделка существенно изменилась после того, как комиссия проиграла суд в июле прошлого года. Британский антимонопольный орган потребовал от Microsoft глобальной реструктуризации приобретения, и поэтому компания не приобрела права на облачную потоковую передачу игр Activision Blizzard в Соединённых Штатах.

Также Sony и Microsoft подписали обязательное соглашение о сохранении Call of Duty на PlayStation на ещё более выгодных условиях, чем были у Sony ранее.

#сша #microsoft #xbox game pass
Источник: eurogamer.net
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