Телевизионная адаптация Fallout от Amazon получила признание критиков и внимание зрителей после выхода в апреле

Сериал номинирован на 16 премий «Эмми», в том числе в категории «Выдающийся драматический сериал» и «Лучший актёр».

76-я церемония вручения премий «Эмми» пройдёт в сентябре этого года. Это будет вторая церемония вручения «Эмми» в 2024 году, после того как прошлогодняя церемония была отложена из-за забастовки сценаристов и актёров.

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Телеадаптация Fallout от Amazon получила 17 номинаций в 16 категориях. Это впечатляющее число, но оно всё ещё не дотягивает до самых громких хитов этого года: «Сегун» от FX лидирует с 25 номинациями, за ним следуют «Медведь» с 23, «Только убийства в здании» с 21 и «Настоящий детектив: Ночная страна» — 19.

Сериал «Фоллаут» претендует на победу в двух наиболее значимых категориях премии «Эмми»: за выдающийся драматический сериал и за выдающегося исполнителя главной роли в драматическом сериале. Уолтон Гоггинс получил место в последней номинации за роль Гуля, и ему противостоят Идрис Эльба в «Угонщике», Дональд Гловер в «Мистере и миссис Смит», Гэри Олдман в «Медленных лошадях», Хироюки Санада в «Сегуне» и Доминик Уэст в «Короне».

Победители будут объявлены на 76-й церемонии вручения премии «Эмми» 15 сентября.