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Greg_Novo
Google планирует приобрести стартап в сфере кибербезопасности Wiz за 23 миллиарда долларов
Google ведёт переговоры по покупке молодой компании Wiz, специализирующейся на облачной кибербезопасности - сделка должна быть заключена в ближайшее время.

Google ведёт переговоры о покупке компании Wiz, которая специализируется на кибербезопасности, за 23 миллиарда долларов. По словам источника, знакомого с ситуацией, сделка должна быть заключена в ближайшее время.

Wiz была основана в 2020 году под руководством генерального директора Ассафа Раппапорта. Компания быстро развивалась и достигла оценки в 12 миллиардов долларов в мае, когда рассматривала возможность проведения IPO. Представитель Wiz отказался от комментариев, а Google в целом не ответила на запрос.

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Wiz предлагает решения по обеспечению безопасности в облаке, что привлекательно для крупных компаний с большими вычислительными ресурсами. Среди инвесторов компании — Cyberstarts, Index Ventures, Insight Partners и Sequoia Capital.

Если сделка будет завершена, она станет крупнейшим приобретением Google за всю историю компании, подчёркивая её ставку на кибербезопасность. Ранее Google приобрела фирму Mandiant за 5,4 миллиарда долларов. Однако Google сталкивается с антимонопольным контролем. Министерство юстиции дважды подавало в суд на компанию по антимонопольным основаниям, особенно акцентируя внимание на практике приобретения компаний.

Переговоры с Wiz показывают, что Google продолжает стремиться к слияниям и поглощениям, несмотря на проблемы с конкуренцией. Ранее сообщалось, что Google вела переговоры о покупке Hubspot, но её интерес ослаб.

#google #microsoft azure #amazon web services #google cloud #wiz
Источник: cnbc.com
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