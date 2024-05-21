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Мое мнение о Immortals of Aveum на PS5 (Eurogamer)

В Immortals of Aveum игрокам предстоит столкнуться с однообразными и непродуманными сражениями, неприятными персонажами и бесконечным потоком банальных историй, переполненных именами собственными
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В Immortals of Aveum игрокам предстоит столкнуться с однообразными и непродуманными сражениями, неприятными персонажами и бесконечным потоком банальных историй, переполненных именами собственными. Эти недостатки настолько вопиющи, что могли бы показаться достоинствами, если бы не были столь очевидны.

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В Immortals of Aveum на начальном этапе происходит нечто, что портит всё впечатление от игры. Во время одной из многочисленных показательных сцен с участием генерала Киркана, которого бесподобно играет Джина Торрес, известная по Destiny 2 и Suits, вам, герою по имени Джек, сообщают, что вы особенный. Всё дело в том, что вы — Триарх, своего рода Магнус («Бессмертные Авеума» питают слабость к именам собственным, так что приготовьтесь). Только вот в отличие от обычного мага, который должен придерживаться одного из трёх «цветов» магии — красного, зелёного или синего, — Триарх может использовать все три.

Кирхан обращает ваше внимание на недостатки: вы никогда не достигнете такого же мастерства в какой-либо из школ, как обычный Магнус в своей специализации. Сложно представить игру, которая бы так ёмко описывала одну из главных своих проблем. Среди множества трудностей, с которыми сталкиваются игроки в Immortals of Aveum, одна из самых серьёзных — это основная концепция свободного переключения между тремя школами, которая оказывается иллюзией. Вам приходится постоянно переключаться, чтобы победить жёстко запрограммированных врагов и решать простые головоломки с использованием трёх цветов магии. И поэтому идея с тремя видами магии, тремя видами оружия и тремя деревьями умений кажется несколько сомнительной — с самого начала вы не являетесь экспертом ни в чём.

К сожалению, это также характерно для Immortals of Aveum как игры. В ней всё переносится в другое измерение. Вы — опытный герой с бунтарским характером, отправленный на передовую, вы также своего рода избранный — особый триарх и всё такое, — и у вас есть трехуровневое древо умений с интересными улучшениями, такими как «+5% урона от критических попаданий». И, слава богу, есть возможность создавать, собирать, улучшать и разбирать предметы, хотя на самом деле это никак не влияет на ваши действия на поле боя.

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Если вам кажется, что я легко справляюсь с этой задачей, то это потому, что так оно и есть. Рассказывая об Immortals of Aveum, я чувствую себя как в игре, ведь я делал это десятки раз, и каждый раз было хотя бы немного интереснее. Стоит отметить, что у Immortals of Aveum есть одна особенность — использование трёх видов магии. На самом деле это не работает, как я уже говорил, но всё же. Это что-то новое и действительно почти интересное.

В Immortals of Aveum вы путешествуете по миру с поднятой правой рукой, которая всегда вытянута перед вами, словно пистолет в шутере от первого лица. Разработкой Aveum занимается недавно созданная студия Ascendant Studios, возглавляемая людьми, имеющими отношение к Call of Duty. Это чувствуется в игровом процессе: стрельба — это основной и практически единственный способ взаимодействия с миром Aveum. Вы стреляете в сундуки, чтобы открыть их, стреляете в маленькие цветные фигурки для решения головоломок и стреляете в маленькие цветные шары, чтобы получить заряд энергии, похожей на Arcanium, которая стоит опыта, но является магией. С самого начала у вас есть три вида оружия — они называются заклинаниями, но по сути являются оружием. Вы можете выбирать из них и менять в меню. Например, установив на рукоятку пистолета красный цвет, вы сможете использовать оружие, вызывающее чувство смутной злости, такое как дробовик или гранатомет. Зеленый цвет ассоциируется с «жизнью и… противоположностью жизни» и представляет собой различные виды автоматического оружия, от медленно заряжающихся мини-пушек до скорострельных пистолетов-пулемётов. Синий цвет рифмуется с «пью-пью» и символизирует стрелковое оружие дальнего действия, такое как снайперские винтовки с низкой скорострельностью и высоким уроном (без прицела, обратите внимание).

К сожалению, уроки Call of Duty на самом деле сводятся к относительной простоте и фокусировке в основном на оружии, поскольку есть основания полагать, что ни один из представленных видов оружия не кажется особенно привлекательным. У каждого из них мощная отдача, с которой можно справиться, играя с помощью мыши и высокого коврика для неё, но которая доставляет неудобства при использовании контроллера. Некоторые виды зеленого оружия кажутся запутанными: если нажать на спусковой крючок вместо того, чтобы удерживать его, то будет выпущен один снаряд, а затем оружие как будто заклинит. При этом без каких-либо аудиовизуальных подсказок можно предположить, что это не настоящая механика заклинивания, а просто неудобный механизм. Скорее всего, пистолет сработал случайно.

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Красное ружьё-дробовик удобно для ближнего боя, но оно создаёт на экране огромные хаотичные визуальные эффекты, из-за которых сложно понять, куда вы целитесь. На самом деле, это проблема для большинства видов оружия в Aveum, особенно для красного и зелёного. Если вы похожи на меня, то после прохождения нескольких уровней вы будете большую часть времени проводить за игрой, щурясь на неясные, стремительные, блестящие фигуры, как будто вы находитесь в центре внимания. На вас нападают ваши собственные фосфены, но трудно сказать, наносят ли они урон вам или получают урон от вас, или на самом деле они невосприимчивы к вашему урону, или, что наиболее вероятно, к какой-то комбинации всех этих факторов одновременно. Объедините это с обычными ситуациями, когда вы, казалось бы, выигрываете боевую схватку, но вдруг появляется враг и ударяет вас прямо в спину, или другой противник сталкивает вас с карниза на сотни ярдов, или прыгает прямо вам в лицо и заставляет вас обернуться. Дезориентация ощущается почти как настоящая катастрофа.

Однако красное оружие поднимает вопрос, который, возможно, является самым большим недостатком сражений в Aveum — помимо того, что его практически невозможно увидеть. В мире, где уже были Titanfall, Doom 2016 и Fortnite, современные шутеры претерпели значительные изменения. Теперь это жанр, который требует умения правильно позиционировать себя, двигаться и адаптироваться, а также наслаждаться процессом стрельбы.

Вот здесь и пригодится старое красное оружие. Оно эффективно против групп противников на близком расстоянии. Несмотря на то, что у него очень низкая точность и долгая перезарядка, у вас есть возможность использовать его как кнут, чтобы притягивать к себе отдалённых противников. Однако многие враги устойчивы к атакам красным оружием или лучше справляются с другими цветами. Например, синие атаки уничтожают щиты, а зелёные мешают быстро восстанавливать здоровье.

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Когда вы привыкнете к ритму красного тумана и, возможно, добавите хороший бафф, увеличивающий урон от красного цвета, который вы разблокировали в дереве умений, вам всё равно придётся переключиться на зеленый цвет, потому что некоторые враги постоянно восстанавливаются благодаря вашим атакам, а другие становятся практически неуязвимыми благодаря своим большим синим щитам. Вместо того чтобы специализироваться и использовать свои движения для создания ситуаций, в которых ваша специализация может сработать, несмотря на вашу почти комическую спринтерскую скорость и способность совершать двойные прыжки и парить по полю боя в стиле Destiny Warlock, вам часто лучше всего просто сидеть неподвижно посреди большого открытого сражения на арене и механически переключаться между цветами атаки. Одной рукой вы держите щит, а другой играете в «ударь крота» с цветовой кодировкой.

Будьте агрессивны, даже если это не оправдано — стоит признать, что иногда это тоже не работает, поскольку враги в Immortals of Aveum обладают пугающей способностью случайно наносить удары вне поля зрения. Ваши возможности передвижения фактически никак не связаны друг с другом, не развиваются и не взаимодействуют интересным образом. Вы можете прыгать, бегать и, крайне редко, делать рывки, и это всё. Возьмите что-то вроде системы передвижения из Metal: Hellsinger, но уберите из неё весь оригинальный ритм — в лучшем случае, — и вы получите нечто очень похожее на Immortals of Aveum.

В промежутках между напряжёнными боями тебе предстоит уничтожать бесчисленное количество ящиков. Разбивай их, словно ты работаешь на фабрике или ферме, полной опасных существ. Эти ящики повсюду, и в них ты можешь найти золото или красную, синюю или зелёную эссенцию (для крафта!), а может быть, зелье, которое отнимет здоровье, или ещё один магический навык… боеприпасы? Стоит отметить, что помимо твоего устройства для запуска заклинаний arm-PG у тебя также есть небольшой выбор навыков со средним временем восстановления, которые наносят урон, но ещё больше затрудняют твоё зрение с помощью визуальных эффектов. Есть и другие сундуки, которые показывают свой статус и открываются нажатием кнопки, а не выстрелом из дробовика. В них ты можешь найти больше золота или немного добычи более высокого уровня (ты ведь любишь собирать трофеи!).

В промежутках между сражениями и уничтожением ящиков вам, вероятно, предстоит решать экологические головоломки. Они бывают разных уровней сложности: от простейших заданий, где нужно найти синий треугольник и выстрелить в него из синего пистолета, до умеренно сложных, где необходимо обнаружить синий треугольник, красный квадрат и зелёный круг и выстрелить в каждый объект соответствующим цветом пистолета. Также встречаются задачи, требующие находчивости, но в основном это раздражающие испытания на поиск объектов в труднодоступных местах, во время уклонения от врагов или с применением одного из ваших тактических навыков. Например, вы можете использовать зелёные шарики-пиявки, которые замедляют движение предметов и оказываются весьма полезными в бою, чтобы приостановить закрытие опускающейся решётки.

К счастью, даже самые простые головоломки не сравнятся с тем, как некоторые игры предлагают подсказку «Может быть, мне стоит попробовать нажать на этот рычаг» уже через три секунды бездействия. Кроме того, в одной из локаций обитает гоблин-вампир, который высасывает магию. Он находится рядом и истощает как здоровье, так и ману. Его нельзя убить, но можно на время ослабить. Вы быстро поймете, что нужно спуститься за ним, когда он пройдёт по специальным пластинам, открывающим пути к выходу. Это отличная идея. Куда менее приятно, когда путь вперёд неясен. Так было несколько раз, и вам приходилось бегать кругами по подземной комнате, пытаясь отличить один тёмный угол от другого и при этом уклоняться от магических присосок на максимальной скорости.

В перерывах между не самыми захватывающими боями, бесконечным уничтожением ящиков и головоломками в стиле «попади или пропусти» появляются ролики. Актёрский состав здесь просто великолепен. Джина Торрес выкладывается на полную, просит называть её «сэр» и исполняет все трюки с полной самоотдачей, как Ikora Rey. Смешных моментов здесь хватает — например, потрясающая постановка «Five Years Later» и достойная роль Антонио Аакила в роли шикарного зеленого Магни Девина. Всё это создаёт особую атмосферу, которую можно почувствовать только в этом специфическом жанре второсортных фильмов DC. Сквозь пробелы, оставленные обычной болтовней о цифрах, чувствуется, как несколько сценаристов пробуют что-то новое, и в команде нет недостатка в искренности. Знания, стоящие за всем этим, частично созданы Майклом Киркбрайдом — человеком, который создал грандиозные предыстории The Elder Scrolls: Morrowind и других игр. Однако его участие в этом проекте на самом деле является окончательной проверкой авторской теории, потому что мир Immortals of Aveum, несомненно, является одним из самых наивных в играх.

Можно предположить, что причина кроется в различиях между Bethesda Game Studios в 2000 году и разработчиком, которого опубликовала EA в 2023 году. Возможно, дело в разнице обстоятельств или в том, что существует не так много историй о гигантских божествах и пожирающих миры разломах, которые можно использовать. Однако моё впечатление от мира Immortals of Aveum таково: он кажется ненастоящим, будто его придумали за пять минут для видеоигры, которую упоминает какой-то персонаж в эпизоде «Клана Сопрано». После этого Тони пытается сыграть в неё одной рукой и снова терпит неудачу.

На самом деле, я опасаюсь, что это заимствование из Immortals of Aveum. В игре есть несколько удивительных и интересных идей, например, перемещение между областями с помощью волшебных грайнд-рейлингов, которые называются Leylines, в стиле Bioshock Infinite. Это здорово, правда? И как поклонник Elder Scrolls, я всё ещё хочу сказать, что гигантское божество тоже классное. Но они появляются достаточно часто, чтобы казаться странностями, а не реализацией амбиций.

Aveum в целом напоминает сборник идей, позаимствованных из других игр. Например, в другой игре, которая мне нравится, есть персонажи вроде Джека-с-одним-именем-К — ходячее клише с подрезом (кто-то даже называет его «стрижка»!). А добродушно-сварливый командир Зендара и дерзкая коммунистка Кензи хоть и разбавляют игровой процесс, но не делают его уникальным. Как и битвы, головоломки в игре затянуты, а познавательные элементы не вызывают интереса. От полного провала Aveum спасает искренняя преданность разработчиков своему делу, из-за которой сложно испытывать к игре агрессивную неприязнь. Хотя Aveum и не кажется игрой вне времени, и сложно представить эпоху, когда она будет считаться стоящей внимания, в ней есть потенциал. Глубоко под слоями брони и другими элементами скрываются попытки сделать что-то новое, пусть и не всегда удачные.

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