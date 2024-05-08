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Мое мнение о Marvel Spider-Man 2 (PushSquare)

. Таким образом, имея в ассортименте два блокбастера, которые обязательно найдут отклик у фанатов, игровая индустрия уже распробовала Marvel Spider-Man 2. Однако сможет ли он превзойти и без того замечательные игры, которые были выпущены ранее?
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После выхода Spider-Man от Marvel Insomniac Games ожидания фанатов были полностью оправданы. Несмотря на то, что по своей структуре это типичный приключенческий боевик с открытым миром, игра отличается выдающимся составом персонажей, увлекательным сюжетом и отличным геймплеем. Это соответствует всем требованиям, и Spider-Man: Miles Morales от Marvel представляет собой отличную альтернативу со своей уникальной историей. Таким образом, имея в ассортименте два блокбастера, которые обязательно найдут отклик у фанатов, игровая индустрия уже распробовала Marvel Spider-Man 2. Однако сможет ли он превзойти и без того замечательные игры, которые были выпущены ранее?

На первый взгляд может показаться, что перед нами более масштабная и совершенная версия предыдущих игр во многих аспектах, к которым обратимся позже. Тем не менее, по существу, это всё та же знакомая территория; если вам понравились предыдущие игры, то здесь вы будете чувствовать себя комфортно. В то время как некоторые, возможно, ожидали кардинальных изменений, Insomniac взяли всё лучшее из предыдущих игр и развили это, улучшив всё таким образом, чтобы обеспечить безопасный, но при этом невероятно качественный игровой опыт. Таким образом, игроки уже имели дело с подобными продуктами, однако это одно из самых интересных мест, где только можно оказаться.

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Как уже было отмечено, ситуация значительно улучшилась. Ощущения от раскачивания на паутине по-прежнему феноменальны, а добавление возможности скольжения является превосходным решением — оно ускоряет перемещение и делает его удивительно плавным. Сочетание этих двух способов передвижения делает перемещение по городу еще более приятным, чем когда-либо. Несмотря на то, что функция быстрого перемещения впечатляет своей скоростью и иногда бывает полезна, мы никогда не устаем исследовать карту, будь то перелёты через небоскрёбы или прохождение аэродинамических труб для скольжения над водой. Это наилучший вариант.

В обновлённом режиме боя появились новые возможности, которые сделали его более доступным и интересным. В вашем распоряжении остаются стандартные комбинации. Кроме того, вы можете получить доступ к специальным способностям и гаджетам, удерживая нажатой клавишу L1 или клавишу R1 соответственно. Это даёт вам возможность использовать восемь дополнительных атак одновременно, но они требуют времени на восстановление. После открытия более продвинутых приемов в дереве умений у вас появляется больше возможностей для выбора стратегии. Стоит отметить, что несмотря на появление новых элементов, бой может показаться однообразным из-за большого количества атак по площади. Разнообразие вносят разные типы врагов.Некоторые атаки можно только парировать, а от других — только уклоняться. Это заставляет игрока быть внимательным и осторожным, особенно при столкновении с большим количеством противников.

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Система скрытного перемещения также была усовершенствована, хотя и в меньшей степени. Была добавлена новая функция, позволяющая перемещаться по пространству практически под любым углом. Теперь вместо того, чтобы карабкаться по уже существующим конструкциям или спускаться с потолка, можно прокладывать собственные маршруты по открытым пространствам, что существенно повышает эффективность скрытых атак.

В Marvel Spider-Man 2 реализована уникальная особенность — возможность играть за Питера Паркера и Майлза Моралеса одновременно. Каждый персонаж обладает собственными уникальными способностями. Существовало опасение, что Майлз может превзойти Питера благодаря своим электрическим движениям и невидимости. Однако Питер Паркер, облачаясь в чёрный костюм, получает доступ к своим механическим рукам-паукам, а позднее и к способностям симбиота. Несмотря на то, что у этой пары общее дерево навыков и схожее управление, их уникальные способности, которые развиваются независимо друг от друга, делают игру за каждого из персонажей одинаково интересной. Единственным исключением являются основные сюжетные миссии, во время которых необходимо играть за определенного персонажа. В остальное время игроки могут свободно переключаться между Питером и Майлзом практически мгновенно.

В процессе игры у вас часто будет возникать желание менять персонажей местами, поскольку каждому из них доступны уникальные побочные действия. Дополнительный контент в данной версии игры был значительно улучшен. Некоторые предметы коллекционирования всё ещё можно найти, однако они будут появляться на внутриигровой карте только после того, как вы обнаружите их в игровом мире. Даже самые простые задания в открытом мире могут привести к интересным результатам, таким как получение нового костюма паука или приятное взаимодействие с персонажами. Однако игра предлагает больше, чем просто странные мини-игры или головоломки, которые помогут вам скоротать время. Большое внимание уделено побочным историям, некоторые из которых посвящены исключительно Питеру или Майлзу. Эти сюжетные линии являются одними из самых любимых во всей игре. Мы не хотим раскрывать подробности, но можем сказать, что проделанная работа над дополнительным контентом действительно впечатляет и может сравниться с основной историей. Усилия, затраченные на создание дополнительного контента, полностью оправдали себя.

Касательно основного сюжета игры: перед нами ещё один замечательный проект о супергероях. Есть некоторые замечания относительно развития определённых сюжетных линий, и иногда это может показаться несколько надуманным. Тем не менее, это история о людях со сверхспособностями и огромном монстре с острыми зубами. Не будем вдаваться в детали. Всё, что вам нужно знать, это то, что Питер и Майлз оказываются втянуты в происходящее из-за внезапного появления Крэйвена — невероятно сильного охотника, который преследует различных жителей Нью-Йорка в поисках соперника, равного ему по мастерству.

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Однако не только Крэйвен вносит сумятицу; многие взаимоотношения подвергаются испытаниям. Так, Питер испытывает трудности на работе, Майлз откладывает поступление в колледж, а Гарри Осборн вновь появляется на сцене. Кроме того, ситуация значительно осложняется из-за симбиота, что в конечном итоге приводит к появлению Венома. Как уже было отмечено, игровой процесс Питера меняется, когда он получает черный костюм, что даёт ему более агрессивные способности, но это также влияет на развитие сюжета. Всё это тесно переплетено и приводит к по-настоящему хаотичным событиям, а также к великолепным локациям и битвам с боссами.

В рамках кампании будут представлены миссии, в которые игрок может сыграть за Эм-Джей. В предыдущей игре эти миссии вызывали споры, но в данном случае их количество уменьшено, а качество значительно повышено. Теперь, если враги заметят Эм-Джей, он сможет дать им отпор или просто убежать и спрятаться, чтобы вернуться к скрытному прохождению.

Увеличение размера открытого мира способствует не только расширению доступного для исследования игрового пространства, но и повышению его увлекательности. Например, в сюжете удачно задействованы пригороды Квинса или парк развлечений на Кони-Айленде. Несмотря на то, что Манхэттен хорошо известен игрокам, общая картина представляет собой более разнообразную карту с множеством интересных мест, которые можно встретить повсеместно.

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С технической точки зрения игра демонстрирует высокое качество. В ходе тестирования мы преимущественно использовали режим с частотой обновления экрана 60 кадров в секунду, и за более чем 30 часов игрового процесса не было зафиксировано ни одного случая снижения частоты кадров. Режим fidelity работает стабильно при фиксированной частоте 30 кадров в секунду и предлагает преимущества в виде более высокого разрешения и улучшенной трассировки лучей. Игра представляет собой привлекательный продукт, эффективно использующий возможности SSD-накопителя. Это обеспечивает быстрое перемещение и смену персонажей, а также позволяет создавать впечатляющие эпизоды, облегчающие перемещение по игровому миру, включая подземелья и открытые локации. Особо следует отметить реализацию контроллера DualSense, тактильные ощущения от которого производят сильное впечатление. Адаптивные триггеры эффективно используются в некоторых небольших головоломках, где требуется различное нажатие кнопок L2 и R2.Однако в процессе тестирования была выявлена одна проблема: иногда возникали сбои в воспроизведении диалогов, которые странным образом «проскальзывали» сквозь поверхность.

Marvel’s Spider-Man 2 представляет собой уверенное продолжение, которое значительно расширяет предыдущую игровую серию во многих аспектах. Тщательно продуманные дополнения и улучшения в области геймплея, включая прохождение, бои и действия в открытом мире, делают эту игру лучшим продуктом о Человеке-пауке от студии Insomniac на текущий момент. Хотя у есть несколько незначительных замечаний относительно сюжета, а бои со временем могут стать рутинными, в целом игра представляет собой выдающийся проект, полный неожиданных и радостных моментов.


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