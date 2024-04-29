Lady Death Demonicron, не только достиг основной цели финансирования в размере 152 000 долларов, но и превзошёл все ожидания, собрав эту сумму всего за 55 часов после старта кампании.

Австралийская студия Art of Play, известная своими инновационными проектами в области видеоигр, недавно добилась невероятного успеха на платформе Kickstarter. Их последний проект, Lady Death Demonicron, не только достиг основной цели финансирования в размере 152 000 долларов, но и превзошёл все ожидания, собрав эту сумму всего за 55 часов после старта кампании.

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Этот выдающийся результат открывает новые горизонты для развития проекта. Поклонники игры теперь могут рассчитывать на дополнительные возможности, включая локальный кооператив для двух игроков, онлайн-мультиплеер, новые персонажи и снаряжение, режим «Орда» и многое другое. Lady Death Demonicron основана на культовом персонаже Леди Смерть, созданном Брайаном Пулидо и Стивеном Хьюзом. Игра представляет собой захватывающее приключение, в котором Леди Смерть и её верный спутник, падший ангел Равенхарт, отправляются в опасное путешествие по различным мирам и эпохам, чтобы раскрыть зловещую тайну.

Особенностью проекта является его приверженность классическому стилю 1990-х годов, что делает его настоящим подарком для любителей ретро-игр. Стремление разработчиков возродить дух ушедшей эпохи нашло отклик у геймеров по всему миру.

До конца кампании на Kickstarter осталось 27 дней, и фанаты всё ещё могут поддержать проект, внося свой вклад в его развитие. Lady Death Demonicron планируется выпустить на платформах PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch в апреле 2026 года. Игровое сообщество с нетерпением ждёт выхода Lady Death Demonicron, и можно с уверенностью сказать, что спрос на возрождённые экшены в стиле 90-х годов сейчас как никогда высок.