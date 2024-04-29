В своём недавнем финансовом отчёте компания поделилась информацией о двух новых проектах: «Project C» и «Project R».

Bloober Team, студия, подарившая нам долгожданный ремейк Silent Hill 2, вновь удивляет игровое сообщество. В своём недавнем финансовом отчёте компания поделилась информацией о двух новых проектах: «Project C» и «Project R». Эти игры обещают стать событиями в мире видеоигр.

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Особенно интересным является сотрудничество Bloober Team и Private Division компании Take-Two над «Проектом С». Это может оказать огромное влияние на игровую индустрию. Для польской студии это партнёрство — важная веха в её стратегии по созданию надёжной франшизы.

В отчёте отмечается успешное продвижение «Проекта С», и Bloober Team довольна темпами разработки. Хотя подробности пока держатся в секрете, студия подтвердила, что игра будет полностью представлена в конце этого года. Это вызвало ажиотаж среди геймеров и энтузиастов индустрии.

Кроме того, в отчёте упоминается «Проект R», игра, основанная на собственности Skybound. Её премьера или релиз запланированы на 2025 год. Хотя конкретных сведений пока мало, упоминание Skybound, позволяет предположить, что Bloober Team готовит нечто действительно интересное.

Объединение этих двух проектов — важный шаг для Bloober Team. Студия стремится создать надёжный портфель франшиз, который укрепит её позиции в игровой индустрии. Нацелившись на создание надёжной франшизы, Bloober Team готова произвести фурор в игровом мире, и геймеры с нетерпением ждут выхода «Project C» и «Project R».