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Компания Nomad, известная своими качественными аксессуарами для мобильных устройств, представила новую линейку продуктов, которые станут настоящей находкой для всех любителей инновационных технологий. Спортивный ремешок Glow 2.0 для Apple Watch и чехол Glow для iPhone 15 Pro и Pro Max — это уникальные аксессуары, способные изменить представление о том, какими должны быть современные гаджеты.
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Спортивный ремешок Glow 2.0 отличается свечением в темноте. Он изготовлен из запатентованной фторэластомерной смолы, которая делает его толще и прочнее стандартных ремешков. Мягкий зелёный оттенок на свету и яркий неоново-зелёный цвет в темноте создают уникальный визуальный эффект.
Чехол Glow для iPhone 15 Pro и Pro Max обеспечивает максимальную защиту устройства благодаря резиновому бамперу, который амортизирует удары и предотвращает повреждения при падении с высоты до 2,5 метров. Несмотря на то что чехол толще силиконового чехла Apple, он компенсирует это своей надёжностью и прочностью.
Особенностью этих аксессуаров является их способность светиться в темноте, создавая футуристическую атмосферу. Это делает их идеальным выбором для спортсменов, искателей приключений и всех, кто хочет выделиться из толпы.
Стоимость спортивного ремешка Glow 2.0 составляет 60 долларов, а чехла Glow — 50 долларов. Это делает их доступными для широкого круга пользователей, которые хотят обновить свои Apple Watch или iPhone.
С новыми аксессуарами от Nomad вы сможете не только защитить свои устройства, но и придать им уникальный стиль.