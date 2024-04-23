Откровение прозвучало на фоне меняющегося ландшафта игровой индустрии, где эксклюзивность платформ уже не является жесткой нормой, как раньше.

Неожиданным поворотом событий стали слухи о том, что Sony Interactive Entertainment ведет переговоры о выпуске Helldivers 2 на Xbox Series X|S, что станет значительным отходом от традиционного подхода компании к эксклюзивности. Утверждается, что переговоры ведутся, но официального объявления пока не последовало.

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Откровение прозвучало на фоне меняющегося ландшафта игровой индустрии, где эксклюзивность платформ уже не является жесткой нормой, как раньше. Вновь обретенная открытость Sony к мультиплатформенным релизам во многом объясняется видением Хироки Тотоки, нынешнего главы PlayStation, который выразил заинтересованность в изучении способов увеличения доходов за счет стратегического сотрудничества.

Потенциальный выход Helldivers 2 на Xbox Series X|S может иметь далеко идущие последствия для игрового сообщества. Кооперативный шутер, разработанный Arrowhead Game Studios, с момента своего выхода обрел преданных поклонников, и выход игры на консолях Xbox может значительно расширить базу игроков. Это, в свою очередь, повысит популярность игры и привлечет новых игроков к франшизе Helldivers.

Готовность Sony рассматривать возможность выпуска мультиплатформенных игр - это изменение парадигмы для игрового гиганта, который исторически жестко контролировал свои эксклюзивные игры. В случае успеха этот шаг может проложить путь к дальнейшему сотрудничеству между производителями консолей, способствуя созданию более инклюзивной и совместной игровой экосистемы.

Игровое сообщество в восторге от перспективы выхода Helldivers 2 на Xbox Series X|S, и хотя еще ничего не решено, сама возможность вызвала жаркие споры о будущем эксклюзивности платформ. Индустрия продолжает развиваться, но одно можно сказать точно - стены между производителями консолей постепенно рушатся, и геймеры только выиграют от этого нового духа сотрудничества.