VASA-1 использует передовые алгоритмы, чтобы вдохнуть жизнь в неподвижные изображения, превращая их в реалистичный интерактивное видео

Компания Microsoft представила VASA-1 - передовую систему искусственного интеллекта, способную оживлять портреты людей, дополняя их мимикой и речью. Эта инновационная технология способна произвести революцию в различных отраслях, от образования до социализации.



VASA-1 использует передовые алгоритмы, чтобы вдохнуть жизнь в неподвижные изображения, превращая их в реалистичный интерактивное видео. Возможности системы были продемонстрированы в серии впечатляющих роликов, выпущенных компанией Microsoft и демонстрирующих потенциальные возможности применения технологии.



Несмотря на впечатляющие результаты, при внимательном просмотре видеороликов можно обнаружить некоторые заметные артефакты и несоответствия. Однако, даже с учетом этих недостатков возможности системы вызывают опасения по поводу возможного использования этой технологии не по назначению. В связи с этим Microsoft решила не выпускать API для VASA-1 до тех пор, пока не будет уверена, что технология будет использоваться ответственно и в соответствии с существующими правилами.



Разработчики VASA-1 предполагают, что технология сыграет важную роль в образовании, позволяя сделать процесс обучения более увлекательным и интерактивным. Кроме того, система может оказать ценную помощь людям, испытывающим трудности в социальном взаимодействии, повысив их способность общаться с другими людьми.



Система VASA-1 была обучена на базе данных VoxCeleb2 - обширной коллекции из более чем 1 миллиона видеоклипов с участием 6112 знаменитостей, извлеченных из видеороликов YouTube. Этот обширный набор данных позволяет системе искусственного интеллекта обучаться на огромном количестве выражений лица, речевых оборотов и других нюансов человеческого общения.



Поскольку технология ИИ продолжает расширять границы возможного, такие инновации, как VASA-1, способны изменить индустрию и улучшить жизнь людей. Несмотря на опасения по поводу возможного использования этой технологии не по назначению, приверженность Microsoft ответственному подходу к инновациям является важным шагом к тому, чтобы VASA-1 разрабатывалась и использовалась с пользой для общества в целом.