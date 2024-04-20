В недавнем интервью ключевые фигуры Bethesda, Тодд Говард и Эмиль Пальяруло, рассказали о будущем серии

Серия игр Fallout стала настоящей классикой жанра постапокалипсиса. С каждой новой игрой фанаты погружаются в мрачный и опасный мир, полный приключений и неожиданных поворотов сюжета. Однако вопрос о дате выхода Fallout 5 до сих пор остаётся открытым.

В недавнем интервью ключевые фигуры Bethesda, Тодд Говард и Эмиль Пальяруло, рассказали о будущем серии. Они подтвердили, что работа над новой частью Fallout идёт полным ходом, но создание такой масштабной игры требует времени и усилий. Процесс разработки нельзя ускорить, просто добавив больше людей в команду. Это как пытаться родить ребёнка за месяц, собрав девять женщин вместе.

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Сейчас Bethesda сосредоточена на других крупных проектах, включая ожидаемую новую часть The Elder Scrolls и поддержку уже выпущенных игр, таких как Starfield и Fallout 76. Это означает, что Fallout 5 пока остаётся в списке ожидания.

Однако новости о разработке The Elder Scrolls 6, релиз которой ожидается в 2027–2028 годах, дают представление о том, сколько времени потребуется Bethesda, чтобы полностью посвятить себя Fallout 5.

Для фанатов Fallout наступает время ожидания и предвкушения. Каждая новая серия игры — это событие, которое заслуживает того, чтобы к нему подготовиться со всей серьёзностью. И хотя ожидание может быть долгим, истинные поклонники знают, что результат, скорее всего, превзойдёт все ожидания. Fallout 5 обещает быть ещё одним шедевром в копилке Bethesda.