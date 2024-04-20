Недавно компания MediaTek представила новый чип Dimensity 6300, который обещает значительно улучшить графические возможности смартфонов среднего класса.

В мире мобильных технологий наступила новая эра, когда даже ультрабюджетные устройства могут похвастаться впечатляющей производительностью. Недавно компания MediaTek представила новый чип Dimensity 6300, который обещает значительно улучшить графические возможности смартфонов среднего класса.

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Dimensity 6300, последнее дополнение к серии Dimensity 6000, является результатом инновационных разработок в области микропроцессорного производства. Основанный на передовом 6-нанометровом техпроцессе, этот чип включает в себя два мощных ядра Cortex-A76 с частотой до 2,4 ГГц и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц. Такая конфигурация обеспечивает баланс между высокой производительностью и энергоэффективностью, что особенно важно для бюджетных устройств.

Одной из ключевых особенностей Dimensity 6300 является поддержка высокоскоростной памяти до 2133 МГц, камер высокого разрешения до 108 мегапикселей и дисплеев с разрешением до 2520 × 1080 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Это позволяет создавать смартфоны с отличными мультимедийными характеристиками, доступными широкому кругу потребителей.

Графический процессор ARM Mali-G57 MC2, встроенный в Dimensity 6300, превосходит своего предшественника Dimensity 6100+ более чем на 50% в плане производительности. Это означает, что пользователи смогут наслаждаться более плавной и реалистичной графикой в играх и приложениях, что ранее было недоступно в таком ценовом сегменте.

Первым смартфоном, оснащённым новым чипом, станет Realme C65 5G. Ожидается, что в этом месяце он появится на индийском рынке, и тогда станет ясно, насколько хорошо новый чип справляется с требовательными играми и приложениями. Это будет настоящим испытанием для Dimensity 6300, и многие ожидают, что он установит новые стандарты для бюджетных устройств в индустрии.