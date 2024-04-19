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Greg_Novo
VR-гарнитура Quest 2 значительно подешевеет
Компания Meta, известная своими инновациями, объявила о снижении цены на свою популярную VR-гарнитуру Quest 2 до уровня, сравнимого с ценой качественного бюджетного смартфона — всего $199

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Quest 2 был представлен в 2021 году по начальной цене в $299 и получил признание рынка благодаря своему качеству и возможностям. Однако последующее повышение цены до $399 вызвало опасения среди потенциальных покупателей. Теперь же, с новой ценой в $199, VR-гарнитура становится ещё более привлекательной для тех, кто хочет погрузиться в виртуальные миры без значительных финансовых затрат.
Несмотря на появление на рынке более новой модели Quest 3, компания Meta не планирует отказываться от поддержки Quest 2. Это подчёркивает их стремление обеспечить долгосрочную ценность своих продуктов для потребителей.

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Снижение цены на Quest 2 может также стимулировать разработчиков создавать больше контента для платформы, расширяя экосистему VR и делая её более динамичной и разнообразной. Для потребителей это означает больше игр, образовательных программ и социальных приложений, доступных в виртуальной реальности.

Важно отметить, что в России компания Meta признана экстремистской. Тем не менее, снижение цены на Quest 2 на международном рынке является значимым шагом, который может оказать влияние на всю индустрию VR и сделать её более доступной для пользователей по всему миру.

Это событие открывает новые возможности для любителей VR и может привести к дальнейшему развитию и популяризации этой технологии. Снижение цены на Quest 2 может стать толчком для роста интереса к VR и увеличения числа пользователей, что, в свою очередь, может способствовать созданию новых интересных и инновационных проектов в этой области.

#meta #quest #quest 3 #meta* #quest 2
Источник: t.me
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