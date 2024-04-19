Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
Будущий 12,9-дюймовый iPad Air получит матрицу mini-LED
Ожидается, что новая модель с диагональю 12,9 дюйма будет оснащена технологией mini-LED, которая уже используется в текущих моделях iPad Pro

реклама


В мире высоких технологий, где каждое устройство стремится предложить пользователям что-то новое и улучшенное, Apple не остаётся в стороне. Согласно последним слухам от известных аналитиков, компания готовит значительное обновление для своего популярного планшета iPad Air. Ожидается, что новая модель с диагональю 12,9 дюйма будет оснащена технологией mini-LED, которая уже используется в текущих моделях iPad Pro.

реклама

Это обновление обещает принести ряд преимуществ, включая улучшенную яркость экрана, что особенно важно для HDR-контента, более глубокие чёрные тона и сниженное энергопотребление. Такие характеристики, несомненно, повысят качество просмотра и могут стать решающим фактором для потребителей, ищущих устройство для мультимедиа и профессиональной работы.

Тем не менее, ожидается, что частота обновления экрана останется на уровне 60 Гц, что является стандартом для большинства современных планшетов. В то же время, стандартная версия iPad Air шестого поколения, вероятно, сохранит IPS-матрицу предыдущего поколения, учитывая отсутствие складских запасов mini-LED панелей соответствующего размера.

В дополнение к этому, появилась информация о том, что следующие модели iPad Pro с диагоналями 11 и 13 дюймов перейдут на OLED-панели, что предложит ещё более высокий уровень качества изображения. Предполагается, что релиз обновлённых моделей iPad Pro и iPad Air состоится уже в мае, что делает это время особенно волнующим для поклонников продукции Apple и технологических инноваций в целом.
Эти изменения подчёркивают стремление Apple к постоянному улучшению своих продуктов и желание предоставить пользователям лучший возможный опыт. С учётом этих обновлений, iPad Air может занять ещё более значимое место на рынке планшетов, предлагая высококачественные дисплеи в более доступном ценовом сегменте.

Ожидается, что новая модель iPad Air станет значительным шагом вперёд в развитии планшетов Apple. Она будет сочетать в себе преимущества технологии mini-LED, такие как высокая яркость и глубокие чёрные тона, с доступной ценой, что сделает её привлекательной для широкого круга пользователей.
Однако стоит отметить, что информация о готовящемся обновлении iPad Air является слухами и может измениться. Поэтому рекомендуется следить за официальными новостями от Apple для получения точной информации.

#ipad #ipad os #ipad air 2021 #ipaad #ipad pro 12
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Эмуляторы игр появились в App Store после изменения правил Apple
В коде iPadOS были найдены новые способы управления для Apple Pencil
12,9-дюймовый iPad Air будет оснащён mini-LED дисплеем
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России выдали патент на дрон-камикадзе, запускаемый с фронтовых авиационных носителей
2
Т-72 "Царь-мангал" сравнили со сверхтяжелым танком Менделеева
4
Крупные производители микрочипов приостановили закупки оборудования у ASML Holding NV
6
Tesla предложила повторно одобрить выплату вознаграждения Маску в размере $56 млрд
+
Иран продемонстрировал свой аналог российского комплекса С-400
1
OnePlus представила умные часы OnePlus Watch 2 Exclusive Style
+
Apple выпустила iOS 17.5, watchOS 10.5, macOS 14.5, tvOS 17.5 и visionOS 1.2 для разработчиков
+
Российских владельцев консолей Xbox начали банить за покупку Game Pass через сторонние сервисы
1
В One UI 7 от Samsung появится новая функция в виде вертикальной панели приложений
3
Смартфонам с чипами Snapdragon 8 Gen 4 могут потребоваться аккумуляторы большей емкости
6
Был проведен тест сравнения процессоров MediaTek Dimensity 7050 и Snapdragon 6 Gen 1
+
Над акваторией Черного моря вновь был замечен американский разведчик RQ-4 Global Hawk
1
В США считают, что российские хакеры атаковали систему водоснабжения в Техасе
1
Украина в ближайшие недели получит новую немецкую систему ПВО IRIS-T
1
В нашей галактике обнаружен крупнейший коллапсар — он весит в 33 раза больше Солнца
+
Boston Dynamics представила новое поколение полностью электрического робота-гуманоида Atlas
+
Euronews: В Европе Албания и Исландия обеспечены на 100% экологически чистой энергией
5
Интеграция PlayStation на ПК: Sony расширяет возможности игроков
8
Бронеавтомобиль Спартак получил "капитальную защиту" от FPV-дронов ВСУ
1
БМП-1 сделали похожим на "бронированного ежа" и оснастили стальными штырями
+

Популярные статьи

Россия поставляет Ирану истребители Су-35 и ЗРК С-400 в обмен на беспилотники и ракеты — WP
12
Астрономы: Мы живём внутри огромной пустой области пространства, которой не должно существовать
16
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
684
Fallout - теперь еще и сериал (субъективное мнение)
21
В США показали первый воздушный бой между истребителем с ИИ и пилотируемым самолетом
4
V-Rally 4 - жалкое подобие серии DIRT (субъективный обзор игры)
+
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7600 – почему покупка процессора Intel не имеет никакого смысла в 2024г
23
Обзор игры The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay – хроники Вина Дизеля
10
Тест термопрокладок в майнинге - какие термопрокладки лучше в 2024 году
20
Стоит ли покупать биткоины в 2024 году
10

Сейчас обсуждают

Cossacs
20:57
Это не говноядра, а дополнительные потоки, которые реально могут пригодиться в отличие от 3д кэша, который нужен в нескольких играх, в которых для амд дураков тестируют хитрожопые блогеры, надо же на ...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Nvidia&Intel Hater
20:56
Это твинк одного из полоумных синеботов,внимания не обращай.с ним в перепалку вступать бесполезно .там обдолбыш
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Nvidia&Intel Hater
20:55
ну да ну да,а вот говноядра то другое....те прям так нужны всем......вы дебилушка,причем полный
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Cossacs
20:53
Очередной умственно отсталый красный долбодятел, который ничего не понял, но прибежал рассказать о говно 3Д процах, которые нах не нужны, и являются точно такой же маркетинговой уловкой и поводом гово...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Nvidia&Intel Hater
20:52
это точно,ладно б сказал эстонская там -но причем тут украинская..дурачек просто
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Nvidia&Intel Hater
20:51
о жизни,эт не на лучи передергивать.жизнь она другая
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
ev_rus
20:49
>>>на мое поле девелопера залезь Не, девериликлаб доставщика, мне не надо )
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Евгений Филимонов
20:48
Это ты дурачок, который куйню несёт про i5 ,т.е 5600 купить,а потом до х3d апнуть - никак?в чем глючные процы от амд?
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Auroson1c
20:48
Руководство для чайников, которые не умеют нормально настраивать процы. 2 года на 13900к, 5800 по всем ядрам, ни одна игра не вылетает.
Представлено руководство по устранению проблем со стабильностью процессоров Intel Core i9
Red Flag
20:47
у нас же в украинском есть буква j боец с ципсо алфавит забыл выучить.... давай гена ты же заметил мы все твои перлы собираем, чем больше нассышь тем больше луж чтобы туда тебя мордой, наглой рыжей.....
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем