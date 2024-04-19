Компания Lamptron, известная своими инновационными решениями в области систем охлаждения, оказалась в центре внимания после обнаружения, что в комплекте с их флагманским продуктом — суперкулером Lamptron ST060 — поставляется пиратская версия программного обеспечения AIDA64

Суперкулер Lamptron ST060 привлёк внимание рынка своими выдающимися характеристиками, включая 6-дюймовый дисплей с высоким разрешением, который отображает различные системные показатели. Однако, как выяснилось, для работы дисплея использовалась утилита AIDA64, которая не является бесплатной, и компания предоставила в комплекте ключ, который был признан поддельным.

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Пользователи, попытавшиеся обновить программное обеспечение, столкнулись с сообщением о том, что ключ является сгенерированным и не может быть использован для активации лицензии. Служба поддержки AIDA64 подтвердила, что предоставленная лицензия не является действительной, и раскрыла, что Lamptron, хотя и зарегистрировалась в качестве реселлера несколько лет назад, приобрела лишь один лицензионный ключ за всё время.

На момент написания статьи от компании Lamptron не поступало официальных комментариев по данному вопросу. Тем не менее, продукция компании исчезла из большинства европейских магазинов, что может свидетельствовать о серьёзности ситуации и возможных последствиях для репутации и дальнейшей деятельности компании на рынке.

Этот инцидент поднимает важные вопросы о ценности интеллектуальной собственности и этике ведения бизнеса в современном мире, где программное обеспечение играет ключевую роль в функционировании технологических продуктов. Он также служит напоминанием для потребителей о необходимости быть бдительными и проверять подлинность программного обеспечения, приобретаемого в комплекте с оборудованием.