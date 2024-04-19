Игровая студия Void Interactive, ответственная за создание популярного шутера от первого лица Ready or Not, столкнулась с масштабной кибератакой

В результате атаки было украдено более четырёх терабайтов данных.

Этот объём данных значительно превышает предыдущие утечки в индустрии. Например, утечка из Insomniac Games составила полтора терабайта информации. По сообщениям ведущих игровых изданий, в марте текущего года хакерская группа заявила о взломе и потребовала выкуп за возвращение украденных данных. Среди похищенной информации оказались исходный код игры, данные о консольных версиях и результаты тестирования производительности. Всего было утеряно более двух миллионов файлов, что представляет собой значительную потерю для разработчиков.

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Несмотря на серьёзность инцидента, личные данные пользователей и сотрудников студии Void Interactive не были затронуты. Это обстоятельство хоть и является небольшим утешением, но подчёркивает важность защиты персональной информации в цифровую эпоху.

На данный момент студия не поддаётся на требования злоумышленников и активно ведёт расследование с целью выявления причин произошедшего и предотвращения подобных инцидентов в будущем. Сообщество разработчиков и игроков внимательно следит за развитием ситуации, надеясь на скорое восстановление утраченных данных и усиление мер безопасности в индустрии видеоигр.

Это событие стало напоминанием о том, что кибербезопасность является критически важной для всех аспектов современной жизни, включая развлекательную индустрию. Оно подчёркивает необходимость усиления мер защиты данных в игровой индустрии и повышения осведомлённости разработчиков и игроков о рисках кибератак.