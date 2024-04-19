Вдохновлённые музыкальной эстетикой, дизайнеры Monochrome создали уникальный принт, напоминающий визуальное отображение музыки — цветочный эквалайзер



В мире, где технологии и мода становятся всё более взаимосвязанными, появляются уникальные продукты, которые отражают современные тенденции и инновации. Одним из таких примеров является сотрудничество между сервисом «Яндекс Плюс» и дизайнерским брендом Monochrome. Результатом этого партнёрства стала лимитированная коллекция одежды и специальный дизайн для умной колонки «Яндекс.Станция 2».

Вдохновлённые музыкальной эстетикой, дизайнеры Monochrome создали уникальный принт, напоминающий визуальное отображение музыки — цветочный эквалайзер. Этот принт украшает каждую сторону умной колонки «Яндекс.Станция 2», придавая ей не только функциональность, но и стильный внешний вид. Новая версия колонки уже доступна для покупки на платформе «Яндекс Маркет» по цене 25 990 рублей.

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Коллекция одежды, выпущенная в рамках этого сотрудничества, включает в себя парку-дождевик и футболку. Парка не только защитит от дождя, но и станет ярким акцентом гардероба благодаря принту в виде звуковых волн. Футболка с фирменным принтом на спине добавит стиля повседневному образу. Стоимость парки составляет 45 000 рублей, а футболки — 15 500 рублей.

Музыкальная составляющая также не осталась без внимания. На сервисе «Яндекс Музыка» появился специальный весенний плейлист от Monochrome, который подчёркивает музыкальную тематику коллекции. Плейлист можно активировать с помощью голосовой команды, что делает взаимодействие с музыкой ещё более удобным и приятным.

Это сотрудничество между «Яндекс Плюс» и Monochrome является примером того, как бренды могут объединять свои усилия для создания чего-то действительно особенного и запоминающегося. Такие проекты не только открывают новые горизонты для дизайна, но и предоставляют потребителям возможность выразить свою индивидуальность через продукты, которые они используют каждый день.