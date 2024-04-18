С амбициозным планом интеграции искусственного интеллекта ChatGPT в свои продукты, Nothing представляет новую линейку наушников.

В мире потребительской электроники компания Nothing заявила о себе новым громким анонсом, который может изменить то, как мы взаимодействуем с нашими устройствами. С амбициозным планом интеграции искусственного интеллекта ChatGPT в свои продукты, Nothing представляет новую линейку наушников, которая обещает не только высококачественный звук, но и новый уровень взаимодействия с технологиями.

реклама

С новейшим обновлением операционной системы и приложением ChatGPT, пользователи смартфонов Nothing теперь смогут управлять своими устройствами голосом через наушники. Это открывает двери для более естественного и интуитивного способа взаимодействия с ИИ, делая технологии более доступными и удобными в использовании.

Обновление, которое начнётся с Nothing Phone 2 уже 18 апреля, а затем будет распространено на Phone 1 и Phone 2А, представляет собой значительный шаг вперёд в интеграции ИИ в повседневную жизнь.

Новые модели наушников, Nothing Ear и Ear (a), сохраняют узнаваемый дизайн бренда, при этом модель Ear (a) теперь доступна в ярком жёлтом цвете, добавляя стиль в повседневное использование. Обе версии оснащены активным шумоподавлением до 45 дБ и защитой от воды и пыли по стандарту IP54, что делает их идеальными для активного образа жизни.

Кроме того, наушники поддерживают Hi-Res Audio и имеют усовершенствованный дизайн внутренней камеры, который обеспечивает лучший воздушный поток и, как следствие, более качественный звук. Основное отличие между моделями заключается в том, что флагманская версия Nothing Ear предлагает беспроводную зарядку, расширенный эквалайзер, передовой драйвер с керамической диафрагмой и функцию Bass Enhance для улучшения низких частот.

Nothing Ear и Ear (a) будут доступны по цене $149 и $99 соответственно, предлагая пользователям не только высококачественный звук, но и новый уровень взаимодействия с искусственным интеллектом, что делает их одними из самых инновационных продуктов на рынке.