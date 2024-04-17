Ultra-Boost обеспечивает уникальное сочетание высокого разрешения и плавной графики, поддерживая разрешение 4K при частоте 60 кадров в секунду и трассировку лучей.

Sony продолжает удивлять игровую индустрию инновационными решениями, представляя новый режим Ultra-Boost для своей грядущей консоли PS5 Pro. Этот режим призван вдохнуть новую жизнь в классические игры, делая их совместимыми с передовыми технологиями нового поколения.

Игры, оптимизированные для PS5 Pro, будут отмечены специальным знаком «PS5 Pro Enhanced», что станет знаком качества для геймеров, указывая на улучшенное разрешение, поддержку трассировки лучей и повышенную частоту кадров. Это позволит игрокам легко определить, какие игры были адаптированы для использования всех преимуществ новой консоли.

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Даже игры, которые не получат специального обновления для PS5 Pro, смогут воспользоваться преимуществами режима Ultra-Boost. Этот режим оптимизирует переменную частоту обновления (VRR) для достижения более высокой частоты кадров, а также улучшает качество игр с динамическим разрешением.

Стратегия Sony напоминает подход к предыдущему поколению консолей, когда PS4 Pro также получила ряд улучшений для игр, изначально выпущенных для PS4. Таким образом, компания подчёркивает свою приверженность улучшению игрового опыта не только через новые релизы, но и путём обновления уже существующих игр.

С введением режима Ultra-Boost, Sony устанавливает новые стандарты для игровых консолей, предоставляя геймерам возможность переосмыслить свои любимые игры в новом свете, с улучшенной графикой и производительностью. Это открывает новую главу в истории игровых технологий, где прошлое встречается с будущим, создавая непревзойдённое качество игрового процесса.