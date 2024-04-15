С обновлением One UI 6.1, владельцы устройств Galaxy S22 5G, S22+ 5G, S22 Ultra 5G, а также Z Fold4, Z Flip4 и серии Tab S8 получат доступ к набору интеллектуальных инструментов, разработанных для улучшения пользовательского опыта.

Samsung представляет Galaxy AI: революцию искусственного интеллекта в своих флагманских устройствах 2022 года. С обновлением One UI 6.1, владельцы устройств Galaxy S22 5G, S22+ 5G, S22 Ultra 5G, а также Z Fold4, Z Flip4 и серии Tab S8 получат доступ к набору интеллектуальных инструментов, разработанных для улучшения пользовательского опыта.

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Galaxy AI включает в себя множество функций, таких как:

- Circle to Search with Google: быстрый поиск информации в интернете;

- Chat Assist: умная помощь в общении;

- Interpreter: мгновенный переводчик;

- Live Translate: живой перевод в реальном времени;

- Note Assist: помощник по ведению заметок;

- Transcript Assist: создание транскрипций;

- Browsing Assist: улучшенный серфинг в интернете;

- Generative Edit: автоматическое редактирование контента;

- Edit Suggestion: предложения по редактированию;

- AI Generated Wallpaper: обои, созданные искусственным интеллектом.

Обновление станет доступным в начале мая, и все пользователи смогут наслаждаться полным спектром функций Galaxy AI бесплатно до конца 2025 года. После этого срока, некоторые из функций станут платными, что позволит Samsung продолжать инвестировать в развитие и улучшение ИИ-технологий.

Это обновление является шагом вперёд в стремлении Samsung предоставить пользователям не только высококачественную технику, но и инновационные решения, которые делают повседневное использование устройств более интуитивным и удобным.