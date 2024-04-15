Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
Galaxy AI появится на устройствах Samsung, выпущенных в 2022 году
С обновлением One UI 6.1, владельцы устройств Galaxy S22 5G, S22+ 5G, S22 Ultra 5G, а также Z Fold4, Z Flip4 и серии Tab S8 получат доступ к набору интеллектуальных инструментов, разработанных для улучшения пользовательского опыта.

реклама

Samsung представляет Galaxy AI: революцию искусственного интеллекта в своих флагманских устройствах 2022 года. С обновлением One UI 6.1, владельцы устройств Galaxy S22 5G, S22+ 5G, S22 Ultra 5G, а также Z Fold4, Z Flip4 и серии Tab S8 получат доступ к набору интеллектуальных инструментов, разработанных для улучшения пользовательского опыта.

реклама

Galaxy AI включает в себя множество функций, таких как:

- Circle to Search with Google: быстрый поиск информации в интернете;

- Chat Assist: умная помощь в общении;

- Interpreter: мгновенный переводчик;

- Live Translate: живой перевод в реальном времени;

- Note Assist: помощник по ведению заметок;

- Transcript Assist: создание транскрипций;

- Browsing Assist: улучшенный серфинг в интернете;

- Generative Edit: автоматическое редактирование контента;

- Edit Suggestion: предложения по редактированию;

- AI Generated Wallpaper: обои, созданные искусственным интеллектом.

Обновление станет доступным в начале мая, и все пользователи смогут наслаждаться полным спектром функций Galaxy AI бесплатно до конца 2025 года. После этого срока, некоторые из функций станут платными, что позволит Samsung продолжать инвестировать в развитие и улучшение ИИ-технологий.

Это обновление является шагом вперёд в стремлении Samsung предоставить пользователям не только высококачественную технику, но и инновационные решения, которые делают повседневное использование устройств более интуитивным и удобным.

#samsung #galaxy ai #one ui
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Увеличение поставок вновь выводит Samsung в лидеры рынка, Apple теряет первое место
Samsung вновь стала лидером на рынке смартфонов из-за падения поставок iPhone
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
36
Иран запустил сверхзвуковые ракеты в направлении Израиля
3
В России достроят автодорогу к тихоокеанским портам, которую строили 15 лет
4
ВСУ без западных поставок оружия придется отсупать, а Украина лишится земель до реки Днепр
1
Google Фото с ИИ теперь доступно всем устройствам на Android
1
Солнечные модули на крышах могут полностью обеспечить мировые потребности в электроэнергии
11
Украинские военные корабли начнут действовать из базы в Портсмуте, Англия
7
Многослойная броня российских танков состоит из слоев парафина, кевлара, керамзита
+
В Сети появились кадры уничтожения очередной переданной Украине пусковой установки и РЛС ЗРК IRIS-T
+
НАСА показывает фото космического корабля, который доставит людей к Луне
6
Нидерланды временно закрывают посольство в Иране из-за напряженности в регионе
1
Российская многоразовая ракета-носитель Амур-СПГ будет готова к старту в 2030 году
4
Состоящий только из электронов кристалл Вигнера удалось заснять впервые за 90 лет
2
Из-за дороговизны ремонта, страховые компании предпочитают списывать электрокары
2
OpenAI открывает доступ к ChatGPT-4 Turbo всем подписчикам
+
Иран произвёл масштабный запуск беспилотников и ракет по Израилю
12
Продавцы из Китая предлагают готовый ПК с Ryzen 7 8700F по цене одного процессора 8700G
2
Новый HD текстур-пак для Red Dead Redemption 2 обновляет огромное количество текстур
+
Маск намеревается отправить на Марс 1000 кораблей в течение 20 лет
11
Tecno готовит к выходу Phantom V Fold 2 5G и Phantom V Flip 2 5G
+

Популярные статьи

Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
106
Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
6
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
5
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
54
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
1
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
22
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
6
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
37
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
136
Как спастись от летней жары — обзор способов
8

Сейчас обсуждают

Red Red
21:26
Все это все обсуждение, скучно... Шеша поменяй что-ли ещё один куллер
Новости разработки Chimbalix Linux - исправляем приложение "Баобаб" и дорабатываем скрипты
Ольга Ясина
21:21
Жестокость и разрушительность событий показали, что на деле представляет из себя "цветная революция"...
О ситуации в Мьянме спустя три года после военного переворота
Red Red
21:19
Пруфы в студию подтверждения этой теории?
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
Акация
21:18
Богоизбранные из фрс ещё напечатают, для них фантики не проблема.
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
Dzhereli
21:14
Насчёт онлайновых игр спорить не буду. Любят они процессор. Я уже давно съехал с онлайна на сингл игры Хотя если продавать по вторичке скальпированный проц, itx плату z270 asus strix и плашки hof , ...
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
Cossacs
21:08
3050 отличная карта, всё тянет, сейчас прохожу РЕ 4 на ультра в 60 фпс, только детализацию волос отключил, но с ней и не всё работает как задумано
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
Ваха Чеченский
20:55
кудахцев под стол.
Новости разработки Chimbalix Linux - исправляем приложение "Баобаб" и дорабатываем скрипты
LastAtlant
20:53
То же долго с этим процом сидел, пока не начал получать просадки на 1080ti в крупных замесах и городах в ММО. Карта при этом работала на 75%
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
Ваха Чеченский
20:53
вы чё на полных щях опус белорусского поца обсуждаете? он же вас троллит.
Новости разработки Chimbalix Linux - исправляем приложение "Баобаб" и дорабатываем скрипты
Dzhereli
20:51
Со старой, которая была нет, либо незначительный прирост.
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем