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Greg_Novo
PaintCam анонсировала камеру видеонаблюдения Eve
Устройство не просто фиксирует происходящее вокруг, но и активно вмешивается в ситуацию, если это необходимо

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Инновационная камера видеонаблюдения PaintCam Eve от стартапа PaintCam обещает перевернуть представление о системах безопасности. Устройство не просто фиксирует происходящее вокруг, но и активно вмешивается в ситуацию, если это необходимо.

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Основная особенность PaintCam Eve - это способность стрелять шариками для пейнтбола, предназначенная для отпугивания потенциальных нарушителей. Также анонсирована специальная версия камеры, оснащённая модулем для распыления слезоточивого газа.

Сердцем системы является продвинутая нейросеть, способная точно идентифицировать, кто находится в поле зрения камеры: жилец дома или незваный гость. В случае обнаружения незнакомца, PaintCam Eve начинает обратный отсчёт, после чего активирует механизм обстрела.

Разработчики уделили особое внимание настройкам конфиденциальности и безопасности. Владелец камеры может настроить фильтры, которые предотвратят стрельбу по детям, домашним животным и другим "дружественным" целям, таким как почтальоны.

23 апреля PaintCam Eve дебютирует на платформе Kickstarter, где каждый сможет ознакомиться с техническими характеристиками и стоимостью устройства. Это событие с нетерпением ждут как любители новейших гаджетов, так и профессионалы в области безопасности.

PaintCam Eve обещает стать новым словом в индустрии безопасности, предлагая не только мониторинг, но и активные действия для защиты частной собственности.

#paintcam #paintcam eve
Источник: t.me
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