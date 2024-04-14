ViewSonic представила новый изогнутый монитор для геймеров. Устройство оснащено 44,5-дюймовой VA-матрицей с кривизной экрана 1500R.

ViewSonic представила новый изогнутый монитор для геймеров. Модель VX4518 оснащена 44,5-дюймовой VA-матрицей с разрешением 5120×1440 пикселей, частотой обновления 165 Гц и кривизной экрана 1500R. Время отклика составляет 1 мс (MPRT), яркость - 450 нит. Монитор обеспечивает отображение 99% цветовой гаммы sRGB и 90% DCI-P3.

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VX4518 поддерживает технологии AMD FreeSync и Nvidia G-Sync для устранения разрывов изображения, а также функцию улучшения видимости деталей в темных участках. Предусмотрены режимы PIP (Picture-in-Picture) и PBP (Picture by Picture), а также KVM-переключатель для использования одной клавиатуры, мыши и монитора с несколькими компьютерами.

Монитор оборудован двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4, USB-B, USB-C (65 Вт) и тремя USB-A 3.2. Встроенные динамики позволяют временно отказаться от внешних колонок или наушников, для которых предусмотрен отдельный разъем. Регулируемая подставка позволяет настраивать угол наклона и высоту панели.

Цена ViewSonic VX4518 составляет 4999 юаней (примерно 65 000 рублей).