Фанаты надеялись увидеть эту функцию и в Helldivers 2, однако эти надежды были разрушены.

Трансмогрификация, функция, позволяющая игрокам носить снаряжение с уникальным внешним видом без изменения характеристик, является популярной особенностью многих игр. Фанаты надеялись увидеть эту функцию и в Helldivers 2, однако эти надежды были разрушены.

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Йохан Пайлстедт, глава Arrowhead Studios и творческий руководитель проекта, объявил, что внедрение трансмогрификации в Helldivers 2 нецелесообразно. Он объяснил, что каждый вид снаряжения отличается визуально, поскольку обладает различными эффектами, и изменение одного на другое аналогично поеданию яблока со вкусом бекона или наоборот.

Это заявление вызвало неоднозначную реакцию среди игроков. Некоторые считают, что различные виды брони не имеют достаточно выраженных особенностей для мгновенного определения их свойств. Кроме того, наличие нескольких видов брони с одинаковыми характеристиками, но разным внешним видом, создает путаницу. Однако другие игроки подчеркивают, что в Helldivers 2 нет необходимости обращать внимание на внешний вид бойца для понимания его возможностей.

В качестве возможного решения проблемы было предложено ввести возможность перекрашивания брони или настройки ее цвета в соответствии с одним элементом. Один из участников обсуждения выразил желание иметь возможность изменить цвет своих оранжевых доспехов, чтобы они лучше сочетались с зеленым шлемом.

Несмотря на негативную реакцию некоторых игроков, Helldivers 2 продолжает получать обновления. Недавно игра получила ряд исправлений, включая устранение критической ошибки, вызванной игрой в снежки, а также улучшение модулей кораблей до четвертого уровня.