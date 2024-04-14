Эта ситуация вызывает беспокойство среди пользователей и специалистов по ремонту, поскольку проблема касается не только оригинальных разъёмов 12VHPWR, но и их обновлённых версий 12V-2x6.

В последнее время сервисные центры столкнулись с неожиданной проблемой: увеличением числа видеокарт RTX 4090 с повреждёнными разъёмами питания. Эта ситуация вызывает беспокойство среди пользователей и специалистов по ремонту, поскольку проблема касается не только оригинальных разъёмов 12VHPWR, но и их обновлённых версий 12V-2x6.

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Один из известных мастеров по ремонту видеокарт поделился впечатляющими данными: за месяц в его мастерскую поступает около двухсот видеокарт с необходимостью перепайки разъёмов. Это количество не накапливалось со времени выхода видеокарт, а представляет собой ежемесячный объём работы.

Среди повреждённых разъёмов встречаются как оригинальные, так и обновлённые модели, что поднимает вопросы о надёжности даже последних версий. Отсутствие точных данных о соотношении повреждённых разъёмов разных типов не позволяет сделать окончательные выводы о масштабе проблемы.

Компании-конкуренты, такие как AMD и Intel, пока не проявили интереса к новым стандартам питания, предложенным NVIDIA, и не планируют их использование в своих будущих продуктах. Это может указывать на осторожный подход к внедрению новых технологий, особенно в свете текущих проблем.

Специалисты предупреждают, что со временем проблема может усугубиться из-за усталости материала и циклов нагрева-охлаждения, что потенциально может привести к второй волне повреждений. Это ставит перед производителями задачу не только устранения текущих недостатков, но и предотвращения подобных инцидентов в будущем, возможно, через разработку новых, более надёжных стандартов питания для видеокарт.