Google, стремясь укрепить свои позиции на рынке корпоративных решений, представляет Chrome Enterprise Premium — инновационное решение, которое обещает изменить подход компаний к защите данных и управлению устройствами.

В эпоху цифровизации и глобализации вопросы информационной безопасности приобретают особую актуальность. Google, стремясь укрепить свои позиции на рынке корпоративных решений, представляет Chrome Enterprise Premium — инновационное решение, которое обещает изменить подход компаний к защите данных и управлению устройствами.

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Chrome Enterprise Premium — это сервис подписки, стоимость которого составляет 6 долларов США на одного сотрудника. Он предоставляет компаниям комплексный набор инструментов для управления корпоративными устройствами, включая создание единых правил обновления, управление расширениями браузера и оперативное реагирование на угрозы безопасности.

Одним из ключевых преимуществ нового сервиса является поддержка шифрованных протоколов обмена данными, таких как RDP, SCP и SSH. Это позволит администраторам сети получать детализированные отчёты о безопасности, отслеживая события на всех устройствах в сети.

Google также интегрировала в Chrome Enterprise Premium передовые технологии искусственного интеллекта для защиты от вредоносного программного обеспечения и фишинга. Это обеспечит дополнительный слой безопасности, предотвращая потенциальные угрозы до того, как они смогут нанести вред корпоративным ресурсам.

Введение Chrome Enterprise Premium является частью стратегии Google по укреплению своих позиций на рынке корпоративных решений. Этот шаг подчёркивает важность инвестиций в безопасность и управление IT-инфраструктурой, а также демонстрирует приверженность компании к инновациям в области корпоративных технологий.

Chrome Enterprise Premium призван помочь компаниям обеспечить высокий уровень безопасности данных и устройств, а также упростить процессы управления IT-инфраструктурой. Это решение может стать ключевым инструментом для компаний, стремящихся защитить свои корпоративные ресурсы и обеспечить непрерывность бизнеса.