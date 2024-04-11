Популярная игровая серия Dead Space, известная своими хоррор-элементами и научно-фантастическим сеттингом, оказалась в центре внимания после заявления журналиста Джейсона Шрайера о том, что разработка новых частей приостановлена.





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В начале прошлого года разработчики представили идеи для новой части серии, но ни одна из них не получила одобрения от издательства Electronic Arts. Издатель также опроверг слухи о заморозке проекта ремейка Dead Space 2, заявив, что такой проект даже не находился в разработке.

Однако журналист Джефф Грабб утверждает, что игра всё же находилась в разработке и имела кодовое название. По его мнению, причиной заморозки или отмены проекта стали низкие продажи Dead Space: Remake. Игра не смогла привлечь достаточную аудиторию, чтобы убедить Electronic Arts продолжить развитие франшизы.

Студия Motive, ответственная за работу над ремейком первой части, в настоящее время занята созданием игры про Железного Человека и помощью в разработке новой части Battlefield. Это говорит о том, что ресурсы компании направлены на другие проекты, а не на продолжение серии Dead Space.

Решение о заморозке серии Dead Space вызывает разочарование среди поклонников, ожидавших новых приключений в мрачном и захватывающем мире космической станции «Ишимура». Однако, возможно, это решение позволит студии Motive сосредоточиться на других проектах и вернуться к серии Dead Space в будущем с новыми идеями и возможностями.