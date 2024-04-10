Xiaomi продолжает радовать поклонников новыми устройствами, и на этот раз компания представила Redmi Turbo 3 — смартфон с впечатляющими характеристиками и доступной ценой.





Redmi Turbo 3 оснащён 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2712×1220 пикселей, пиковой яркостью 2400 нит и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, а объём оперативной памяти может достигать 16 ГБ, а встроенной — до 1 ТБ. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку на 90 Вт.

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Основная камера оснащена датчиком Sony LYT-600 с разрешением 50 МП и оптической стабилизацией изображения. Также есть широкоугольная камера с датчиком Sony IMX355 и разрешением 8 МП. Фронтальная камера получила 20 МП сенсор OmniVision OV20B.

Минимальная комплектация Redmi Turbo 3 обойдётся покупателям в 1999 юаней (~26 000 рублей). Также были представлены версии смартфона и планшета Pad Pro под названием Harry Potter Edition. Лимитированный смартфон можно будет приобрести за 2699 юаней (~35 500 рублей), а планшет — за 2299 юаней (~29 500 рублей).

Xiaomi продолжает радовать поклонников качественными устройствами по доступным ценам. Redmi Turbo 3 и его лимитированная версия в стиле «Гарри Поттера» наверняка найдут своих покупателей среди любителей качественных гаджетов.



