В эпоху, когда онлайн-игры становятся все более популярными, Nintendo принимает трудное решение о прекращении онлайн-сервисов для своих классических консолей 3DS и Wii U.

В эпоху, когда онлайн-игры становятся все более популярными, Nintendo принимает трудное решение о прекращении онлайн-сервисов для своих классических консолей 3DS и Wii U. Это изменение, запланированное на 9 апреля текущего года, ознаменует собой конец возможности играть в многопользовательские игры и доступа к таблицам лидеров для владельцев данных устройств.



Однако не все сервисы будут отключены: приложения Pokémon Bank и Poké Transporter, которые играют важную роль в экосистеме Pokémon, продолжат функционировать, позволяя игрокам хранить и переносить своих покемонов между различными играми франшизы.



Компания Nintendo заверила, что пользователи все еще смогут загружать ранее купленные игры и дополнения из eShop, несмотря на отключение онлайн-функций. Тем не менее, создатели Monster Hunter рекомендуют игрокам загрузить все доступные дополнения до указанной даты, чтобы избежать потери доступа к этому контенту.



Это решение следует за прекращением продаж игр через eShop для 3DS и Wii U, которое произошло в марте прошлого года, и является частью постепенного отхода от поддержки старых платформ в пользу более новых устройств и сервисов. Для многих поклонников Nintendo это будет моментом ностальгии и воспоминаний о временах, когда эти консоли были на пике популярности.