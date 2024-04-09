Серия Battlefield готовится к запуску своего очередного творения, которое обещает переосмыслить традиционные конфликты, заложенные в основу жанра. Отходя от привычных государственных противостояний, новый сюжет игры будет сосредоточен на конфликте между частными военными компаниями (ЧВК) и силами НАТО, предлагая игрокам уникальный взгляд на современные военные операции.

В преддверии новой эры военных видеоигр, серия Battlefield готовится к запуску своего последнего творения, которое обещает переосмыслить традиционные конфликты, заложенные в основу жанра. Отходя от привычных государственных противостояний, новый сюжет игры будет сосредоточен на динамике между частными военными компаниями (ЧВК) и силами НАТО, предлагая игрокам уникальный взгляд на современные военные операции.



Со слов инсайдера Тома Хендерсона, следующий выпуск Battlefield будет следовать проверенной временем формуле, которая принесла успех предыдущим версиям, таким как Battlefield 4. Разработчики стремятся вернуться к корням серии, создавая игру, которая будет отличаться стабильностью и надежностью, избегая при этом ненужных экспериментов.



Пока официальные детали о новой игре остаются в тени, Хендерсон предполагает, что ее релиз не состоится до 2025 года, хотя разработка, по всей видимости, началась еще в 2022 году. Ожидается, что с выходом игры будет представлен новый режим "Королевской битвы", который будет доступен игрокам бесплатно, что может указывать на стремление EA повторить успех других популярных игр с подобными режимами.



Фанаты серии, возможно, встретят эту новость с смешанными чувствами, особенно учитывая включение режима "Королевской битвы", который может вызвать опасения из-за предыдущих неудачных попыток в BF5. Однако, если разработчики учтут прошлые ошибки, новая Battlefield может стать достойным продолжением любимой многими серии.