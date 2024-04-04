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Согласно последним отчетам от аналитической компании Haitong International Securities, Apple может скоро порадовать своих поклонников новой, более доступной версией своих беспроводных наушников.
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Источники близкие к производственной цепочке компании утверждают, что одна из дочерних компаний Foxconn, которая уже играет ключевую роль в сборке продукции Apple, готовится увеличить объемы производства на своем заводе в Индии. Это расширение планируется на четвертый квартал 2024 года, что совпадает с предполагаемым временем запуска новых продуктов.
Слухи о новых AirPods не утихают уже несколько месяцев. Ожидается, что новинки будут представлены в двух версиях: начальной и средней, с улучшенным дизайном и качеством звука. Премиальная модель, как предполагается, будет оснащена функцией активного шумоподавления и встроенным динамиком для отслеживания через приложение "Локатор". Обе модели, по слухам, получат кейс для зарядки с USB-C разъемом, что является долгожданным обновлением для пользователей продукции Apple.
Не останется без внимания и флагманская модель наушников – AirPods Max. Хотя изменения здесь ожидаются не столь значительные, как у более младших моделей, все же предполагается переход на USB-C и возможное обновление цветовой палитры.
Пока официального подтверждения от Apple не последовало, аналитики считают, что вероятность такого развития событий весьма высока. Это может стать большим шагом для компании в плане расширения аудитории и укрепления позиций на рынке беспроводных наушников.