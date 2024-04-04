Согласно последним отчетам от аналитической компании Haitong International Securities, Apple может скоро порадовать своих поклонников новой, более доступной версией своих беспроводных наушников.

Согласно последним отчетам от аналитической компании Haitong International Securities, Apple может скоро порадовать своих поклонников новой, более доступной версией своих беспроводных наушников.

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Источники близкие к производственной цепочке компании утверждают, что одна из дочерних компаний Foxconn, которая уже играет ключевую роль в сборке продукции Apple, готовится увеличить объемы производства на своем заводе в Индии. Это расширение планируется на четвертый квартал 2024 года, что совпадает с предполагаемым временем запуска новых продуктов.

Слухи о новых AirPods не утихают уже несколько месяцев. Ожидается, что новинки будут представлены в двух версиях: начальной и средней, с улучшенным дизайном и качеством звука. Премиальная модель, как предполагается, будет оснащена функцией активного шумоподавления и встроенным динамиком для отслеживания через приложение "Локатор". Обе модели, по слухам, получат кейс для зарядки с USB-C разъемом, что является долгожданным обновлением для пользователей продукции Apple.

Не останется без внимания и флагманская модель наушников – AirPods Max. Хотя изменения здесь ожидаются не столь значительные, как у более младших моделей, все же предполагается переход на USB-C и возможное обновление цветовой палитры.

Пока официального подтверждения от Apple не последовало, аналитики считают, что вероятность такого развития событий весьма высока. Это может стать большим шагом для компании в плане расширения аудитории и укрепления позиций на рынке беспроводных наушников.



