Сервис Discord, который с момента своего основания в 2015 году славился политикой отказа от рекламы, собирается изменить эту традицию, заявил старший вице-президент платформы Питер Селлс. Со следующей недели пользователи Discord начнут замечать так называемые “спонсируемые квесты” - промо-акции от создателей видеоигр в виде мини-игр.

Сервис Discord, который с момента своего основания в 2015 году славился политикой отказа от рекламы, собирается изменить эту традицию, заявил старший вице-президент платформы Питер Селлс в интервью Wall Street Journal. Со следующей недели пользователи Discord начнут замечать так называемые “спонсируемые квесты” - промо-акции от создателей видеоигр в виде мини-игр.

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Эти рекламные объявления будут показываться в нижнем левом углу экрана и отбираться индивидуально для каждого пользователя с учетом таких параметров, как его местоположение, возраст, предпочтения в играх и другие телеметрические данные.

Отрадной новостью является то обстоятельство, что пользователям будет предоставлена возможность отключения “спонсируемых квестов” в настройках приложения. Однако данное нововведение вызывает вопросы в отношении приватности пользовательских данных, так как эти объявления будут формироваться на основе личных данных пользователей. Существует также вероятность возникновения опасений по поводу того, что данная форма рекламы способна стать базой для внедрения обычных рекламных баннеров в дальнейшем.

Питер Селлис откровенно заявил, что основная цель внедрения данной формы рекламы состоит в повышении доходов компании посредством платных промоакций от создателей видеоигр.