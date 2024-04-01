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Greg_Novo
Исследование Digital Foundry выявило интересные различия в производительности Hi-Fi Rush на консолях
Новое исследование Digital Foundry выявило некоторые различия в производительности Hi-Fi Rush на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X. Специалисты обнаружили, что версия для PlayStation 5 предлагает улучшенные тени по сравнению с версией для Xbox Series X. Это улучшение касается всех динамических теней, включая тени окружающей среды и персонажей.

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Новое исследование Digital Foundry выявило некоторые интересные различия в производительности Hi-Fi Rush на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X. Специалисты обнаружили, что версия для PlayStation 5 предлагает улучшенные тени по сравнению с версией для Xbox Series X. Это улучшение касается всех динамических теней, включая тени окружающей среды и персонажей.

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Однако, несмотря на это различие, эксперты утверждают, что в целом обе версии игры практически идентичны, с одинаковыми текстурами, уровнем анизотропной фильтрации, детализацией окружения и стабильной частотой кадров на уровне 60 FPS.

Это небольшое различие в качестве теней между версиями игры на разных платформах вызывает вопросы. Может быть, это просто случайность или упущение со стороны разработчиков. Однако, если учесть предыдущие случаи, когда некоторые игры демонстрировали преимущества на PlayStation 5, ситуация становится ещё более интригующей.

Кроме того, специалисты отмечают, что и другие мультиплатформенные проекты, такие как Ghostwire: Tokyo и Pentiment, тоже продемонстрировали определённые улучшения в производительности на платформе PlayStation 5. Особенный интерес вызывает случай с Pentiment: там поддержка 120 FPS была добавлена для Xbox только после её появления на PlayStation 5.

Таким образом, вопреки заявлениям Microsoft о Xbox Series X как о наиболее мощной игровой консоли на рынке, PlayStation 5 продолжает демонстрировать свои возможности и гарантировать преимущество в некоторых областях производительности игр.

#digital foundry #hi-fi rush
Источник: playground.ru
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