25 сотрудников американской студии Certain Affinity, известной по работе над DOOM (2016), Halo и Call of Duty, покинули свои посты. Об этом сообщил глава студии Макс Хоберман.

25 сотрудников американской студии Certain Affinity, известной по работе над DOOM (2016), Halo и Call of Duty, покинули свои посты. Об этом сообщил глава студии Макс Хоберман.

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Сокращения затронули отделы бизнес-операций. Уволенные получат не только выходные пособия и расширенные социальные пакеты, но и смогут претендовать на часть дохода от акций компании.

Хоберман напрямую связывает увольнения с кризисной ситуацией в игровой индустрии. Решение о первом за 17 лет существования студии сокращении штата было продиктовано комплексом факторов:

Глобальное снижение финансирования как самостоятельных, так и совместных игровых проектов, затронувшее всю индустрию. В качестве примера можно привести отмену нескольких крупных проектов в 2023 году, таких как Star Wars Eclipse от Quantic Dream и Project Eve от Shift Up.

Нежелание инвесторов вкладываться в игровые компании и разработки. Одной из причин этого может быть снижение прибыльности игровой индустрии, вызванное ростом конкуренции со стороны других видов развлечений, таких как стриминг видео и сериалы.

Сложность поиска как работы, так и альтернативных источников финансирования. В 2023 году уровень безработицы в игровой индустрии значительно вырос. Многие студии испытывают трудности с привлечением инвестиций и вынуждены сокращать расходы.

По слухам, Certain Affinity в течение нескольких лет вела работу над королевской битвой во вселенной Halo, отмененной Microsoft в начале 2024 года. Отмена этого проекта стала еще одним примером влияния кризиса на разработку новых игр.