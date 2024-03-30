Аналитики GSD в своем отчете провозгласили Dragon's Dogma II не просто хитом, а самым крупным релизом на территории Великобритании с начала 2024 года.

Аналитики GSD в своем отчете провозгласили Dragon's Dogma II не просто хитом, а самым крупным релизом на территории Великобритании с начала 2024 года. Ролевая игра от Capcom не только обошла по популярности долгожданную Final Fantasy VII Rebirth, но и поставила рекорд по онлайну в Steam среди других проектов компании.

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Релиз Dragon's Dogma II состоялся 22 марта на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Критики осыпали игру хвалебными отзывами, отмечая увлекательный геймплей, богатый мир и глубокую систему RPG-механик. Обычные игроки также в целом положительно оценили новинку, но многие омрачили свой восторг техническими проблемами, встречающимися в игре.

Capcom уже предприняла шаги по исправлению ошибок, выпустив обновление, которое, по словам игроков, значительно улучшило ситуацию.

Final Fantasy VII Rebirth, доступная исключительно на PlayStation 5, нельзя назвать провалом. Критики высоко оценили игру, а первые продажи были внушительными. Однако в марте продажи резко упали, что может быть объяснено как сезонным спадом, так и конкуренцией со стороны Dragon's Dogma II.

Capcom явно не намерена бросать Dragon's Dogma II. Разработчики уже представили план будущих обновлений, которые добавят в игру новый контент, исправят оставшиеся ошибки и оптимизируют ее работу. Кроме того, Capcom просит игроков поделиться своими пожеланиями для возможного дополнения.