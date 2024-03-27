Основой этой идеи является корпус, напечатанный на 3D-принтере, который устанавливается на Mac Studio и выполняет роль док-станции для iPad mini. В свою очередь, iPad mini подключается к компьютеру в качестве внешнего монитора.

Ютубер и энтузиаст Scott Yu-Jan вдохновился дизайном классического компьютера Apple и создал уникальный проект - компактный “Macintosh”, объединив Mac Studio и iPad mini.

реклама

Основой этой идеи является корпус, напечатанный на 3D-принтере, который устанавливается на Mac Studio и выполняет роль док-станции для iPad mini. В свою очередь, iPad mini подключается к компьютеру в качестве внешнего монитора.

Как отмечает автор, такая комбинация устройств имеет ряд преимуществ. Во-первых, это позволяет удобно просматривать видео и управлять Spotify на iPad mini без отвлечения от основной работы на Mac Studio. Кроме того, планшет всегда остается заряженным.

Кроме того, применение iPad mini в роли дополнительного экрана предоставляет новые возможности для взаимодействия с Apple Pencil. При помощи стилуса становится возможным рисовать, оставлять заметки, осуществлять навигацию по интерфейсу Mac Studio, значительно расширяя его функциональные возможности.

Корпус, разработанный Scott Yu-Jan, отличается продуманностью. В нем имеются все необходимые отверстия для простого извлечения iPad mini и доступа к Apple Pencil. Также предусмотрено место для внешних жестких дисков и держатель для наушников.

Весь процесс создания этого компактного “Макa” из Mac Studio и iPad Mini можно посмотреть на YouTube канале автора. Scott Yu-Jan пообещал предоставить доступ к файлам для 3D принтера всем своим подписчикам оформившим платную подписку на его контент.



