Инсайдеры, известные своими точными прогнозами относительно игр Atlus и серии Persona, подтверждают информацию о том, что Sega работает над ремейком этого бессмертного хита.

Волнение и предвкушение охватывают сообщество геймеров по всему миру, поскольку появляются все более убедительные слухи о возрождении культовой игры Sonic Heroes. Инсайдеры, известные своими точными прогнозами относительно игр Atlus и серии Persona, подтверждают информацию о том, что Sega работает над ремейком этого бессмертного хита.



По предварительным данным, новая версия Sonic Heroes предназначена для следующего поколения консоли Nintendo, которое, как ожидается, увидит свет в начале 2025 года. Также стоит ожидать появления игры на таких платформах, как PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam, что делает ее доступной для широкой аудитории.



Создание ремейка, как сообщается, ведется на последней версии движка Unreal Engine, что обещает значительное улучшение графики и игрового процесса. Хотя точная дата релиза пока неизвестна, все указывает на то, что 2025 год станет годом возвращения Sonic Heroes.

Оригинальная игра, выпущенная в 2003 году, завоевала сердца миллионов благодаря своему динамичному геймплею и яркому трехмерному миру, где игроки в роли Ежа Соника и его друзей сражались с противниками и собирали золотые кольца. Несмотря на недавние скандалы, связанные с продюсером Юдзи Нака, наследие Sonic Heroes остается неизменным.



Что касается потенциального наследника Nintendo Switch, пока официальных анонсов не последовало. Однако инсайдерская информация намекает на отсутствие OLED-экрана и увеличение внутренней памяти по сравнению с текущей моделью. Эти слухи добавляют интриги в ожидание нового поколения консолей, но пока что фанатам остается только гадать и ждать официальных новостей от Nintendo.