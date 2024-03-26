В мире разработки видеоигр, где каждое решение может привести к совершенно новому направлению в сюжете или геймплее, Larian Studios не является исключением. Свен Винке, глава студии, поделился уникальными деталями о том, что могло бы быть включено в Baldur's Gate III, но так и осталось за кадром.

В мире разработки видеоигр, где каждое решение может привести к совершенно новому направлению в сюжете или геймплее, Larian Studios не является исключением. Свен Винке, глава студии, поделился уникальными деталями о том, что могло бы быть включено в Baldur's Gate III, но так и осталось за кадром.

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Одним из самых интригующих элементов, который был исключен из финальной версии игры, является персонаж Кетерик Торм, злодей второго акта, озвученный известным актером Дж К. Симмонсом. По словам Винке, Торм мог стать не просто противником, но и компаньоном главного героя. В ходе игры предполагалось, что игроки смогут убедить Торма изменить свои взгляды и даже присоединить его к своей команде. Это решение было бы радикальным отходом от традиционных сюжетных линий, где злодеи обычно остаются врагами до конца.

Также Винке раскрыл, что Торм мог бы стать источником ценной информации и помощником в решении задач, связанных с персонажами Горташем и Орином. Более того, он предложил бы игроку альтернативный путь, предлагая перейти на его сторону. Это добавило бы игре дополнительную глубину и сложность, позволяя игрокам исследовать моральные дилеммы и принимать более сложные решения.

В дополнение к этому, Винке упомянул о различных локациях, которые были задуманы для включения в игру, но так и не были реализованы. Среди них - дворец Влаакит, крепость Кэндлкип из оригинальной игры Baldur's Gate и даже Ад. Изначально планировалось создать более мелкие карты, чтобы предложить игрокам больше разнообразия для исследования. Однако в процессе разработки студия столкнулась с необходимостью найти правильный баланс между размером карт и интересом игроков к их исследованию, что в итоге привело к отказу от некоторых изначально запланированных локаций.

В заключение, Винке отметил, что многие игроки даже не подозревают о масштабе историй и сюжетных веток, которые были вынуждены убрать разработчики из финальной версии Baldur's Gate III. Эти откровения дают понять, насколько сложным и многоуровневым является процесс создания мира видеоигр, и как много потенциально интересных идей остается за пределами финального продукта.