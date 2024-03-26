Изложенные данные показали, что традиционно каждый новый релиз дополнения для WoW сопровождается ростом числа подписчиков, за которым следует постепенное снижение. Эта тенденция оставалась стабильной до момента выхода "Shadowlands", после которого не было зафиксировано ожидаемого всплеска подписок.

На недавно прошедшей конференции GDC 2024, генеральный менеджер франшизы Warcraft, Джон Хайт, представил анализ динамики подписчиков World of Warcraft (WoW) за последние годы. Особое внимание было уделено периоду между выходом дополнений "Legion" и "Dragonflight".

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Изложенные данные показали, что традиционно каждый новый релиз дополнения для WoW сопровождается ростом числа подписчиков, за которым следует постепенное снижение. Эта тенденция оставалась стабильной до момента выхода "Shadowlands", после которого не было зафиксировано ожидаемого всплеска подписок.

Ситуация начала меняться к лучшему с релизом "Dragonflight". Несмотря на то, что количество подписчиков не достигло предполагаемых цифр, наблюдался заметный рост по сравнению с предыдущими периодами. Это стало свидетельством успешного восстановления доверия игроков после неудачного "Shadowlands".

Blizzard Entertainment признала необходимость изменений в стратегии развития WoW и, судя по всему, смогла адаптироваться к ожиданиям своей аудитории. В результате, к 2024 году компания отмечает рекордные показатели стабильности и роста числа подписчиков после выпуска новых дополнений.

По данным видеоблогера Bellular, предполагаемое число подписчиков WoW достигло отметки в 7,25 миллиона, что является значительным достижением для франшизы.

Blizzard уже раскрыла свои планы на ближайшее будущее Warcraft, и предстоящий год обещает стать ключевым как для разработчиков, так и для сообщества игроков. Ожидается, что новые инициативы и обновления только укрепят позиции WoW на рынке и принесут ещё больше удовольствия поклонникам этой легендарной игры.