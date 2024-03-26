Одним из самых любопытных открытий стало то, что Астарион, персонаж, завоевавший сердца игроков, изначально был задуман как тифлинг. Эта ранняя концепция героя, показанная на скриншотах, представляла его совсем в другом образе. Однако в итоговой версии игры Астарион превратился в вампира, что добавило ему харизмы и уникальности.

В мире видеоигр не редкость, когда разработчики делятся интересными фактами о создании своих проектов. Недавно Свен Винке, руководитель студии Larian Studios, поделился увлекательными подробностями о разработке Baldur’s Gate III, одной из самых ожидаемых игр последних лет.

реклама

Одним из самых любопытных открытий стало то, что Астарион, персонаж, завоевавший сердца игроков, изначально был задуман как тифлинг. Эта ранняя концепция героя, показанная на скриншотах, представляла его совсем в другом образе. Однако в итоговой версии игры Астарион превратился в вампира, что добавило ему харизмы и уникальности.

Не менее интересен и тот факт, что голосом Астариона уже в ранних версиях игры стал Нил Ньюбон. Этот талантливый актёр был удостоен нескольких наград за свою работу, в том числе за роль Астариона, включая заслуженную победу на The Game Awards 2023.

Разработчики также рассматривали возможность введения нескольких рассказчиков в игру, что позволило бы игрокам выбирать, кто будет вести их через историю. Одним из кандидатов на роль рассказчика был Мэтт Мерсер, известный своей ролью Мастера подземелий в веб-сериале Critical Role. В конечном итоге, Мерсер озвучил Минска, а идея с несколькими рассказчиками была отложена из-за высоких требований к ресурсам.

Baldur’s Gate III, доступная на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, показала впечатляющие результаты продаж, превзойдя предыдущий хит студии, Divinity Original Sin 2. Это свидетельствует о том, что игра нашла отклик у широкой аудитории и укрепила позиции Larian Studios на рынке.

Свен Винке также намекнул, что следующий проект студии будет сильно отличаться от Baldur’s Gate III, что вызывает ещё больший интерес к будущим разработкам компании. Ожидается, что новая игра предложит уникальные идеи и механики, которые снова удивят поклонников жанра.

Таким образом, Larian Studios продолжает радовать игровое сообщество своими инновациями и открытостью к экспериментам, что делает их одним из самых интересных студий в геймдеве.