Перссон поделился, что его новое творение будет вдохновлено такими играми, как Diablo и Borderlands, но предложит уникальный взгляд на жанр. Игра обещает вид от первого лица и динамичный, не пошаговый геймплей, который будет проходить в помещениях с вертикальными стенами, полами и наклонными потолками, создавая ощущение классических игр прошлого.

Маркус Перссон, широко известный под псевдонимом Notch, вновь привлекает внимание геймерского сообщества. Создатель одной из самых успешных игр последнего десятилетия, Minecraft, объявил о своем возвращении в индустрию с амбициозным новым проектом.

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После того как права на Minecraft были проданы, Перссон отошел от крупных проектов, предпочитая жизнь вдали от шума и суеты. Однако его недавние публикации в социальных сетях и переписки с фанатами намекают на то, что он готовит что-то масштабное.

Новая игра, пока не имеющая официального названия, описывается как лутер-шутер, который будет сочетать в себе элементы классических RPG и современных экшен-игр. Вместо традиционного огнестрельного оружия и энергетических щитов, игроков ждет мир, наполненный уникальными мечами и защитными плащами. Ролевая система игры, основанная на механике D20, предложит игрокам интересный игровой опыт.

Перссон поделился, что его новое творение будет вдохновлено такими играми, как Diablo и Borderlands, но предложит уникальный взгляд на жанр. Игра обещает вид от первого лица и динамичный, не пошаговый геймплей, который будет проходить в помещениях с вертикальными стенами, полами и наклонными потолками, создавая ощущение классических игр прошлого.

Дизайн игры, хотя и кажется простым, но намеренно напоминает о классических фэнтезийных играх, таких как Hexen: Beyond Heretic. Перссон упомянул, что хотя технология трассировки лучей доступна, он предпочитает сохранить стилистику, которая больше соответствует ретро-духу проекта.

Реакция игрового сообщества на анонс была восторженной. Многие игроки уже начали делиться своими догадками и ожиданиями от новой игры. Перссон признался, что изначально опасался, что от него ожидают AAA-проекта, но его цель - создать игру, которая будет искренней и живой, в отличие от многих современных крупнобюджетных игр, которые он считает "пресными и безжизненными".







