По мнению разработчиков, попытки следовать за успехом серии Call of Duty привели к потере уникальности и созданию технических сложностей. Команда столкнулась с проблемами, связанными с добавлением элементов, которые не улучшают игровой процесс, а лишь усложняют его, что приводит к необходимости тратить дополнительное время на исправление ошибок.

В игровом сообществе появились новые подробности о долгожданном шутере XDefiant от Ubisoft. Инсайдер Том Хендерсон, известный своими достоверными утечками информации, провел беседу с разработчиками игры, которые предпочли остаться неизвестными. Из этого разговора стало ясно, что релиз игры, ранее запланированный до конца марта, может быть отложен.

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Разработчики выразили обеспокоенность по поводу текущего направления разработки XDefiant. По их мнению, попытки следовать за успехом серии Call of Duty привели к потере уникальности и созданию технических сложностей. Команда разработчиков столкнулась с проблемами, связанными с добавлением элементов, которые не улучшают игровой процесс, а лишь усложняют его, что приводит к необходимости тратить дополнительное время на исправление ошибок.

Тем не менее, Ubisoft не планирует отменять XDefiant. Разработка продолжается, и в ближайшем будущем компания намерена провести масштабное открытое тестирование игры. Это указывает на то, что до официального релиза шутера еще предстоит подождать несколько месяцев.

XDefiant был анонсирован в 2021 году и обещает предложить игрокам захватывающие соревновательные баталии и постоянное обновление контента. Ожидается, что игра будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series и предоставит широкий спектр возможностей для любителей жанра.