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Greg_Novo
В интернете сравнили Dragon’s Dogma 2 на консолях и PC
С момента анонса Dragon’s Dogma 2, ожидания фанатов были высоки, и вот, наконец, появились первые подробности о техническом состоянии игры на различных платформах. Автор популярного YouTube-канала ElAnalistaDeBits, известный своими детальными сравнениями игр, представил обширный анализ версий для консолей и PC.

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С момента анонса Dragon’s Dogma 2, ожидания фанатов были высоки, и вот, наконец, появились первые подробности о техническом состоянии игры на различных платформах. Автор популярного YouTube-канала ElAnalistaDeBits, известный своими детальными сравнениями игр, представил обширный анализ версий для консолей и PC.

Согласно видео, наибольшее время загрузки наблюдается на Xbox Series S — около 15 секунд. В то же время, версия для PC демонстрирует значительно более быструю загрузку, занимая всего 9 секунд. Это различие в скорости загрузки может существенно повлиять на общее впечатление от игры.


Касательно графических параметров, таких как дальность прорисовки, качество теней, отражений и текстур, PC-версия также опережает консольные аналоги. PS5 следует за PC, предлагая схожее качество изображения, в то время как Xbox Series X и S показывают менее впечатляющие результаты. В частности, игра на PC, PS5 и Xbox Series поддерживает разрешение 2160p, тогда как на Series S оно составляет 1440p.

Проблемы с частотой кадров, особенно заметные на PS5, где FPS может падать до 28 кадров, вызывают беспокойство среди игроков. Поддержка 60 FPS, доступная только на PC, ставит версию для компьютеров в лидеры по производительности.

Capcom, разработчик игры, уже заявил о работе над улучшением технического состояния, что даёт надежду на будущие обновления и исправления текущих проблем.

Отдельное внимание было уделено производительности игры на Steam Deck. Рецензенты портала TouchArcade отметили низкую частоту кадров, достигающую 10 FPS в открытом мире, что делает игровой процесс на портативной консоли Valve менее комфортным. Попытки оптимизации графических настроек не привели к значительному улучшению, что побудило рецензентов посоветовать избегать игры на данной платформе.

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#dragons dogma 2 #dragons dogma ii
Источник: igromania.ru
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Стали известны системные требования Dragon's Dogma 2
Dragon's Dogma 2 выйдет на рынок с неограниченной частотой кадров
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